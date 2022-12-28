東亞5地 港唯一仍設限聚口罩疫苗通 江玉歡：應跟足內地放寬 專家：現時不宜

現時特區政府在第599章《預防及控制疾病條例》下訂立的一連串規例仍生效，繼早前取消掃描「安心出行」和抵港者的「黃碼」政策後，未見進一步放寬。本報對比香港、新加坡、台灣、內地及日本最新防疫措施（見表），顯示香港是唯一地區仍實施限聚令、室內室外口罩令及疫苗通行證。

新加坡4月已完全撤銷限聚令；香港則在10月20日將限聚令由4人放寬至12人。疫苗通行證方面，新加坡10月已撤銷要求，台灣亦在11月7日起已取消酒吧等「八大行業」及健身室者打三針要求。

星入境無設打針要求

入境安排方面，香港要求從台灣及海外入境須完成疫苗接種，抵港當天做兩次核酸檢測，如檢測陽性且家居條件不適合或未能於酒店原址隔離，會被送往社區隔離設施；新加坡不論有否完成接種疫苗，均可入境，亦無要求核酸檢測。

稱星准市民選擇

江：港應還市民選擇權

江玉歡昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，若香港不跟隨內地措施有很大矛盾，「國內人來港，如果他們無打針，難道他們有自由出去其他地方，而香港人未打針就無自由？」身處新加坡外遊的江玉歡說，當地讓市民有選擇權利，如可自行選擇是否戴口罩，香港經歷3年抗疫，應容許市民適應新冠病毒，還他們選擇權。

梁子超：撤限未打針長者風險增

呼吸系統科專科醫生梁子超回應查詢表示，內地及香港均有責任穩守醫療系統防線，認為防疫措施需因時因地制宜，香港無必要跟隨內地。取消染疫者隔離方面，他稱內地主要是取消「集中隔離」，「喺𠵱家規模化嘅疫情之下，已經冇可能做到（集中隔離）」，但強調染疫者仍要留家。梁稱目前仍處疫情高位，若突然取消疫苗通行證及口罩令，或令加重醫療負擔，「令到一啲以往未打針但留喺屋企冇去食肆嘅長者湧晒出來，會蒙受比較大嘅感染風險」，他認為短期內未有空間放寬。

（新冠疫情）