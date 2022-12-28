拆局：續商討初期設配額和入境檢疫 消息：特區仍守逐步有序原則

政府意識要避免引致兩地矛盾

有建制派不諱言，港人普遍期望兩地通關，但此刻內地正爆疫，不少港人對下月通關很擔心。據知，政府內部討論時，也明白市民憂慮事件會引發內地人來港搶購藥物、加劇醫院壓力等問題，形容是「政治」問題必須梳理，要避免好事變壞事，引發「內地與香港矛盾」。

內地衛健委公布1月8日全面開關安排，有政府中人就說，相信李家超上京時已大概知悉，所以回港後便立即要官員起動，說「在1月中之前落實」。他稱政府昨日回應還是緊遵「逐步、有序」原則，稱內地衛健委是公布全國對外開關安排，無影響兩地商討開關原則。他相信落實兩地開關初期會考慮到香港負荷，先設「配額」，待內地疫情穩定、香港配套就緒，才全面復常。

消息：內地可行政措施限出入境人數

至於配額多少、如何分配，內地來港者須否檢測，以及若到港後感染如何治理等細節，目前正與內地部門商議。政府中人稱，內地也表明「逐步恢復」兩地開關安排，內地可透過簽證、交通容量等行政措施限制出入境人數。

港區人大代表、立法會議員田北辰表示，兩地通關防疫安排應「對等」，既然內地要求旅客1月8日後入境要有48小時前核酸檢測，特區政府也應對內地來港者提出相同要求。

明報記者

（新冠疫情）