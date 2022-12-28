拆局：續商討初期設配額和入境檢疫 消息：特區仍守逐步有序原則

【明報專訊】特首李家超上周六（24日）北京述職返港，即公布開啟內地與香港「通關」籌備工作，指明「予以在1月中之前落實」。連日假期，各司局長均無放假返回政府總部開會。內地與香港「通關」方案未出爐，中央政府前日（26日）先拋出對外全面開關的方案。中央行動之快，反令部分港人憂慮，有政府中人提醒，李家超返港提出通關「逐步、有序」的原則，沒有因為內地公布對外開關而改變，特區政府至今仍未公布開關細節，是為如何「逐步、有序」一事商議。據筆者了解，當局正就開關初期實施「配額」制、旅客入境檢疫安排等跟內地部門商討。值得留意，內地國家移民管理局提及陸路口岸通關措施時，也指明「逐步恢復」，意味應非一剎那全通關。
政府意識要避免引致兩地矛盾
有建制派不諱言，港人普遍期望兩地通關，但此刻內地正爆疫，不少港人對下月通關很擔心。據知，政府內部討論時，也明白市民憂慮事件會引發內地人來港搶購藥物、加劇醫院壓力等問題，形容是「政治」問題必須梳理，要避免好事變壞事，引發「內地與香港矛盾」。
內地衛健委公布1月8日全面開關安排，有政府中人就說，相信李家超上京時已大概知悉，所以回港後便立即要官員起動，說「在1月中之前落實」。他稱政府昨日回應還是緊遵「逐步、有序」原則，稱內地衛健委是公布全國對外開關安排，無影響兩地商討開關原則。他相信落實兩地開關初期會考慮到香港負荷，先設「配額」，待內地疫情穩定、香港配套就緒，才全面復常。
消息：內地可行政措施限出入境人數
至於配額多少、如何分配，內地來港者須否檢測，以及若到港後感染如何治理等細節，目前正與內地部門商議。政府中人稱，內地也表明「逐步恢復」兩地開關安排，內地可透過簽證、交通容量等行政措施限制出入境人數。
港區人大代表、立法會議員田北辰表示，兩地通關防疫安排應「對等」，既然內地要求旅客1月8日後入境要有48小時前核酸檢測，特區政府也應對內地來港者提出相同要求。