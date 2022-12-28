醫護議員倡設預案 應付通關醫療需求 陳凱欣籲公院預留病牀 工會憂輕症者湧急症室

本港昨增18,626宗陽性，包括990宗輸入個案，並增53宗死亡，公院有4884名患者留醫，共有171名危殆及202名嚴重患者。

病牀住用率116% 醫局料續高企

加強特別酬金 鼓勵休假值勤

醫管局昨公布急症醫院內科病牀整體住用率約116%，醫管局行政總裁高拔陞表示，預計急症室求診人數和內科病牀住用率會持續高企，尤其今日是假期後首個工作天，求診高峰或更顯著，當局已加強措施應對服務高峰，包括動員各聯網分流病人，加強特別酬金計劃鼓勵員工休假期間提供額外服務，加開臨時病牀及加快病人出院程序，以及加強院舍外展醫療支援及加強指定診所、遙距診療和藥物派遞服務。

凌霄志促監察口服藥用量

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，通關後確診個案一定增加，但料不會「爆發式增長」。他認為政府和醫管局要加強指定診所和遙距診症服務，確保輕症患者不會衝急症室，並應加強公私營協作，冀私院協助接收更多新冠病人。他說，醫管局要密切監察通關後新冠口服藥用量會否大增，需確保供應足夠。

立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣表示，通關後難免有內地人在港染疫而需要本港公營醫療服務，她建議公院預留一定數目的病牀，擴大治療網絡，包括分流非新冠、病情穩定的患者到私院或診所。藥物方面，她相信醫院一直預留最少3個月用量，但安全起見，應連同派發至私營醫療系統的計算，再重新盤點現有藥物數量，包括新冠特效藥，並保持3個月用量。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌相信，通關對本港疫情及公營醫療系統不會很大影響。他認為非本地居民使用公院服務需收費，相信他們較多會去私院或私家診所，但也不能掉以輕心。他建議增加指定診所和遙距診症服務，並應增加運用中醫治療。

醫管局：已訂病牀調動計劃

醫管局回覆本報查詢時稱，可提供約1.15萬張病牀收治新冠患者，現時各醫院聯網調動逾2700張病牀收治患者，另外北大嶼山醫院香港感染控制中心可供約800張病牀。醫管局又稱已制訂病牀調動計劃，亦會繼續與政府部門及私營醫療機構溝通，有需要時可善用私家醫院及暫託中心病牀分流病人。

明報記者

（新冠疫情）