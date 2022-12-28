自費來港打二價 復星接受內地人登記

適用已打兩針染疫逾3月成人

港府上周宣布，復必泰與科興疫苗獲註冊為香港藥劑製品，即意味藥廠可向私營醫護專業人員銷售及供應疫苗。復星表示，預約適用於18歲或以上、已打兩針新冠疫苗，及染疫後逾3個月者。網站又詳細列出內地居民赴港打復必泰二價疫苗的時間間隔推薦，18歲或以上、不曾染疫者，即使已打兩針滅活疫苗，仍可打多3針復必泰二價疫苗；若已打3針滅活疫苗，可打多兩針復必泰二價疫苗；曾染疫者可打多1針復必泰二價疫苗。

但網站並未提及打復必泰二價疫苗的價錢、打針地點等資料。用戶輸入姓名、年齡、染疫紀錄等資料，便可登記，惟網站指成功登記意向不代表成功預約接種，亦未有進一步解釋如何才能成功預約。

醫療中心：需冷鏈 會提供服務

本身有營運社區疫苗接種中心的「尚至醫療」，醫務總監郭寶賢接受本報訪問時稱，有考慮提供服務讓內地人來港注射二價疫苗，因為公司本身都有為市民注射新冠疫苗，有地方為市民注射，同時技術上亦較熟悉，他特別提到注射復必泰要注意冷鏈（cold chain）安排，即在供應過程要嚴格控制溫度，既然「有咁嘅需求」都會提供服務。他指屆時會收費，不過要視乎復星的二價疫苗售價，暫時亦難以預算注射人數。對於將購買多少劑疫苗，他形容是很複雜的問題，將會向復星查詢有關安排。

養和醫療回覆本報表示，曾接獲非本地居民欲自費接種新冠疫苗的查詢，但由於目前尚未正式恢復通關，會研究跨境疫苗接種服務的安排，暫未有進一步資料可以提供。

就復星額外預留了多少二價疫苗給來港注射的內地人、香港有哪些注射地點、如何才能成功預約接種等資料，本報正向復星查詢。

（新冠疫情）