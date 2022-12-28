「乙類乙管」甫發布 內地網外遊熱點搜索增10倍

有序審批旅遊護照

新冠疫下出入境旅遊停滯3年，新政策對旅行消費影響迅速顯現。內地旅遊網「攜程」數據顯示，「乙類乙管」方案發布半小時內，內地平台熱門海外目的地搜索量大增10倍，包括港澳台在內的出境機票、海外酒店搜索量為3年來新高。農曆新年臨近，多個疫情前大熱的出境目的地，在相關時段的搜索熱度開始顯著增長。澳門、香港、日本、泰國、韓國成為搜索量增長最快的前五目的地，春節出境跟團遊產品的相關搜索量亦猛漲6倍。同時，旅遊網「去哪兒」平台國際機票瞬時搜尋量增長7倍，國際機票預訂量增長5倍；「同程旅行」平台國際機票瞬時搜尋量增長8.5倍、簽證搜尋量瞬時增長10倍。A股的航空和機場股普遍上漲。

國家移民管理局昨日亦提出，恢復受理審批外國人申請普通簽證延期、換發、補發，恢復執行24/72/144小時過境免簽政策，簽發臨時入境許可；逐步恢復水運口岸客運通關，允許符合條件的水運口岸恢復客運班輪旅客出入境，試點恢復國際郵輪旅客出入境，對符合入境條件的外國籍船員簽發臨時入境許可，取消「不登陸、不登輪、不搭靠」管理措施。

（新冠疫情）