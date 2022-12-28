內地1．8通關即日 飛京滬票價飈逾倍

旅業：北上團已就緒

待公布入境細節

永安旅遊副總經理馬世文昨向本報表示，其旅行社早於港府放寬至「0+3」入境安排時，已預備好足夠人手，待內地公布更多細節後，包括港人赴內地的具體要求，計劃在農曆新年後推出中國線旅行團產品，相信只需3至7天即可成團。馬表示，在初期仍要與航空公司商討，要視乎航班運力或高鐵部署組團安排。

入境旅遊方面，據旅發局數字，2018及2019年分別有510.3萬及437.7萬內地旅客人次來港，佔總入境旅客人次78.3%；去年內地來港旅客人次只有6.57萬。本身經營旅行社的旅遊促進會總幹事崔定邦向本報表示，政府過去有採取措施保留業界人手，相信在內地旅客恢復來港後，現有的人手足以應付，不過人手及業務規模要回到疫情前水平，相信要半年至一年時間。

零售業：通關是大喜訊

已增人手多入貨

批發及零售界立法會議員邵家輝稱，內地旅客有望恢復來港，對零售業而言是期待已久的大喜訊，對通關後零售業市况感到樂觀，因內地旅客以往佔入境旅客約八成。他形容過去約3年疫情，特別是珠寶及化妝等零售店舖，生意及規模大幅縮減，在油尖旺等的旅遊旺區有不少「吉舖」。邵表示，在內地近日宣布逐步放寬防疫政策後，據他了解，業界已增加更多人手及加大入貨量，亦有已縮減分店的企業，計劃重新擴張。

（新冠疫情）