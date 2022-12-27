內地傳港打針攻略 藥劑師倡收費 科委會：初代疫苗有餘貨可免費 二價港人優先

通關後會否向來港打針的非本地居民收費，醫衛局僅着本報查閱本月22日有關私營市場可提供新冠疫苗的新聞稿。

內地帖文傳二價免費

「小紅書」一名用戶上周六（24日）以「去香港打復必泰疫苗攻略」為題，分享來港接種疫苗的預約流程，又指「澳門目前只能接種一價（疫苗），暫只有香港可以給非本港居民接種二價，免費」，亦有用戶轉載港府「添馬台Tamar Talk」facebook專頁的海報，帖文指「非本港居民將繼續獲免費提供復必泰原始病毒株疫苗和科興疫苗」。

林永和：內地人可自費私院打針

目前在政府疫苗接種計劃下，持雙程證、難民等非本地居民可免費打復必泰原始病毒株疫苗和科興疫苗，港府近日表明本月23日起供香港居民優先免費接種復必泰二價疫苗，非本地居民要自費到私家醫院或診所打二價疫苗，並非上述帖文所言般免費（見表）。翻查資料，本港已訂購190萬劑復必泰二價疫苗。

復必泰與科興疫苗已獲註冊為香港藥劑製品，私營市場可望短期提供接種服務，家庭醫生林永和說，暫未收到藥廠提供資訊，會考慮購入二價疫苗，內地人日後如有需要，也可自費到私家診所或醫院打針。

澳門非本地人打初代復必泰須自費

澳門方面，撇除留學生、囚犯及外地僱員，其餘非澳門居民（不包括來澳旅行、探親人士）須自費打針，每劑250澳門元，包括復必泰原始病毒株疫苗。澳門科大醫院11月起開放讓澳門非本地居民自費打復必泰原始病毒株疫苗，每針逾千港元。

多藥房必理痛售罄 萬寧屈臣氏收緊限購

市面掀起搶購退燒止痛藥熱潮，本報記者昨走訪旺角、小西灣及柴灣逾20間藥房，發現用於退燒止痛及傷風感冒的必理痛均售罄，連鎖店萬寧及屈臣氏分別貼出限購兩盒及3盒退燒藥的告示，其中屈臣氏本月9日曾規定每人限購5盒，即限購數量進一步減少。

崔俊明：搶藥潮暫未及第五波嚴重

通關後料加劇 促政府研增購

崔俊明料通關後搶購藥物情况會更嚴重，但指公營醫療機構的整體藥物存量足夠，市民毋須恐慌囤藥，暫未需要考慮實施「限藥令」，因為搶藥潮未及第五波疫情時嚴重，不過他促政府要求生產撲熱息痛的本港藥廠加大生產量，醫管局亦應及早與藥廠商討加大採購量。港九藥房總商會副理事長張德榮表示，市面上從外國入口、含撲熱息痛的個別品牌藥物已售罄，本地藥廠生產的其他品牌藥物仍有存貨，但供應開始緊張，以往需要1日到貨，現需3日或以上。

康文署5體育館停開 料作暫託中心

本港昨新增19,398宗個案，包括865宗輸入個案。公院呈報多47宗死亡，包括31個月大屯門醫院女童。截至昨日4665名患者留醫公院，其中174人危殆。

本港新冠疫情升溫，康文署昨日宣布，5間體育館將暫停開放以作防疫用途，直至另行通告，包括蒲崗村道體育館和調景嶺體育館本月28日起暫停開放，青衣西南體育館、北葵涌鄧肇堅體育館，以及賽馬會屯門蝴蝶灣體育館本月29日起暫停開放。社署發言人回覆指，正籌備在以上5個體育館，以及中山紀念公園體育館設立暫託中心，有關詳情稍後公布。

明報記者

（新冠疫情）