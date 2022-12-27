譚耀宗：難料通關程度 明年中有機全面開放

李家超：通關兼顧兩地疫情變化

特首李家超在《大公報》撰文 ，談及他上京述職後的想法，提到港府會「逐步、有序、安全、穩妥實行通關安排」，並兼顧兩地疫情變化和風險管理，優化制訂方案，在盡量滿足需求和安全有序的要求下，取得最有利的平衡，盡快達至「逐步、有序和全面」通關的目標。

財政司長陳茂波昨出席漁農美食嘉年華後被問及通關時間表，他稱「一步步來」，期望下月中前可逐步通關，各政策局一直就通關準備。港府多名司局長昨日繼續開會，商討通關備案。另外，本報記者昨日所見，高鐵西九龍站有掛上證件的職員進入，而深圳灣口岸早上都有零星旅客出入境。

據目前防疫安排，從海外地區包括台灣抵港者，上機前24小時要有新冠快測陰性結果，抵港當日及第二日要接受共兩次核酸檢測，非本地居民亦要完成疫苗接種；但從內地或澳門來港者，僅須在抵港第二天接受核酸檢測，毋須符合本港的疫苗接種要求（見表）。

譚耀宗稱，首階段通關需要關注內地如何放寬入境檢疫限制、人數限額，例如會增加「人文關懷」抑或抽籤配額。他又指內地當局判斷新冠病毒傳染性強、殺傷力弱，當地疫情擴散程度與香港一致，只是需要些時間建立群體免疫。問到明年中有否機會全面通關，回復至疫情前狀况，譚相信「應該可以」，因可見現時放寬步伐都加速，較原先所想的步伐更大。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁在港台節目表示，通關帶來的風險可控，但相信若旅客來港前要核酸檢測，抵港後再做兩次，應可找出全部染疫者。

議員倡初期每日至少1萬名額

工聯會立法會議員黃國建議，通關初期可按緊急需要、經商、家庭團聚的優先次序，以每日至少1萬個名額通關，並先重開羅湖和落馬洲口岸兩個港人常用的陸路口岸。他又說，若內地爆疫，入境香港前接受核酸檢測及符合疫苗接種要求都是合理安排。

（新冠疫情）