內地1．8起入境取消隔離驗核酸 實施「乙類乙管」 檢測改「願檢盡檢」

「新冠肺炎」改名「新冠病毒感染」

港府日前成立由政務司長領導的「通關事務協調組」，目前仍在做通關籌備工作，然而內地衛健委已率先公布1月8日對外開關措施。香港現時仍要求外地入境旅客，在入境時及入境第二日共做兩次核酸檢測，防疫要求比內地新公布的措施嚴格。同時，香港確診者仍要隔離。

央視新聞報道，國家衛健委在方案中表明，以國家主席習近平為核心的黨中央高度重視疫情防控，全面加強對防控工作的集中統一領導，為防控和做好常態化疫情防控工作提供指引。經綜合評估病毒變異、疫情形勢等因素，中國具備將新冠病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」的基本條件。

據中國傳染病防治法，「甲類傳染病」（甲類甲管）是需要採取強制管理、隔離治療、衛生檢疫，控制疫情蔓延的傳染病，包括鼠疫及霍亂。「乙類傳染病」包括SARS及新冠病毒等，只需採取嚴格管理，落實防控措施。現時對乙類中的SARS、肺炭疽和新冠病毒，均採取甲類措施（即乙類甲管）。

不劃高低風險區 不判定密接者

衛健委方案提到，明年1月8日起，對新冠病毒感染實施「乙類乙管」。感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區；檢測策略調整為「願檢盡檢」。出入境方面，方案提出不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。來華人員在行前48小時做核酸檢測，結果陰性者可來華，毋須向中國駐外使領館申請健康碼，並取消入境後核酸檢測和集中隔離。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

取消「五個一」（即國內每家航空公司經營至任一國家只能保留1條航線，且每周不得超過1班等），取消客座率限制等國際客運航班數量管控措施。各航機做好機上防疫，乘客搭機時須戴口罩；進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利。逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

撤航班管控 有序恢復出境遊

而據25日在北京召開的全國新冠疫情防控工作電視電話會議，會議聽取國家疾控局關於對新冠病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案及相關配套文件解讀，方案經12月22日中央政治局常委會審議通過。中央政治局常委、中央應對疫情工作領導小組組長李強會上強調，要準確理解實施乙類乙管時機選擇恰當，絕非躺平或者放開。

江玉歡：盼港599章功成身退

實政圓桌立法會議員田北辰認為，內地放寬入境檢疫，料本港難以要求內地來港者要核酸檢測，相信本港對海外抵港者的核酸檢測要求亦將很快取消。工聯會黃國認為，內地通關進度會較想像快，但他提醒目前內地疫情處於高峰期，仍需做好兩地有序通關的防疫工作。民建聯梁熙表示，很高興內地就開關提出具體時間，盼陸路海路等運輸交通可盡快回復服務，應付通關後出現的人流。選委會界別江玉歡說，高興見到國家迎來復常，期待港府盡快宣布列作傳染病的法例599章「功成身退」，相信疫苗通行證終能落幕。

明報記者

（新冠疫情）

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