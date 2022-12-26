盧寵茂：盡快與內地商器官分配系統 如需要會本地立法

盧寵茂昨在無綫節目《講清講楚》稱，近年醫學界、器官移植界對器官移植、分配等都有標準，內地採集器官模式與港一樣，質量和效果也可以很標準，認為是時候推進跨境器官移植，將相關做法規範化、恒常化。他指內地與實行一國兩制的香港「在一些地方」法例會有不同，但認為現可討論相關議題。

被問醫學界有保留意見

盧反問「邊個醫學界？」

被問及醫學界有意見對與內地建立器官移植機制有保留，擔心會影響本港器官移植在國際上的發展，盧反問「邊個醫學界？我至今也不知道是哪個醫學界講了這些話」。他指相關意見不代表全港醫學界，自己聽到更多醫學界特別是器官移植界別，期望可藉此幫助更多病人。

提到《基層醫療健康藍圖》，盧寵茂再被問到預期開支，他未正面回應，但稱如現時做好糖尿病及高血壓的慢性疾病風險管理，30年後這兩種病引發的併發症，連帶醫療開支可減約三成，由於病人心臟病和中風風險下降，亦減少慢性病引發的死亡風險。他稱參加計劃人數會影響項目整體投資金額，政府初步估計首年推出可能約有20萬名參與者使用服務。