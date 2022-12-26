新政府對上屆藍圖沒大改動 唯「提速」推共治計劃

【明報專訊】《基層醫療健康藍圖》由上屆政府開始制定，礙於新冠疫情，藍圖於上屆任期屆滿前方完成，過渡至現屆政府發表。有份制定藍圖的基層醫療健康發展督導委員會委員林正財接受本報專訪時透露，新一屆政府對《藍圖》沒有大改動，只是「提速」推行了為期3年的「慢性疾病共同治理計劃」，未待去年於深水埗地區康健中心展開的先導「慢性疾病管理計劃」結束，便擴展至全港。他認為決定合理，因為慢病共治計劃將為本港基層醫療建立「基建」架構，訂下發展基礎。
稱將為基層醫療奠基
林正財表示，現時發表的《藍圖》與上屆制定的差異無幾，新一屆政府注入了新想法，例如加快推出慢病共治計劃，提早於明年中展開。他透露上屆政府原擬待深水埗地區康健中心的先導計劃完成，「通常先導計劃都做至少兩年，然後檢討再推向全港」，然而藍圖延遲推出後，令現屆政府有多大半年時間檢視先導計劃於深水埗區的成效，更有信心將慢病篩查擴展至全港。
其他範疇着墨少 「唔係咩都差」
藍圖側重於慢病管理，對其他基層醫療範疇則未有大篇幅着墨，例如病人復康等。林正財解釋，本港基層醫療「唔係咩都差」，舉例說母嬰健康、學童疫苗注射在全球數一數二，「後生、最年輕嘅部分做得唔錯，反而去到成年後就冇乜理會市民健康」，故今次發表的藍圖特別注重推動慢病管理。
林正財認為，本港以往基層醫療服務散亂、毫無章法，相信慢病共治計劃是發展基層醫療的重要一步，有助建立「基建」架構，例如家庭醫生網絡、地區康健中心與各持份者的聯繫等。他相信慢病共治計劃日後將恒常化，並會涵蓋其他疾病如精神病等，而建立的基建將與現存其他基層醫療整合，建構更完整的基層醫療網絡。