新政府對上屆藍圖沒大改動 唯「提速」推共治計劃

稱將為基層醫療奠基

林正財表示，現時發表的《藍圖》與上屆制定的差異無幾，新一屆政府注入了新想法，例如加快推出慢病共治計劃，提早於明年中展開。他透露上屆政府原擬待深水埗地區康健中心的先導計劃完成，「通常先導計劃都做至少兩年，然後檢討再推向全港」，然而藍圖延遲推出後，令現屆政府有多大半年時間檢視先導計劃於深水埗區的成效，更有信心將慢病篩查擴展至全港。

其他範疇着墨少 「唔係咩都差」

藍圖側重於慢病管理，對其他基層醫療範疇則未有大篇幅着墨，例如病人復康等。林正財解釋，本港基層醫療「唔係咩都差」，舉例說母嬰健康、學童疫苗注射在全球數一數二，「後生、最年輕嘅部分做得唔錯，反而去到成年後就冇乜理會市民健康」，故今次發表的藍圖特別注重推動慢病管理。

林正財認為，本港以往基層醫療服務散亂、毫無章法，相信慢病共治計劃是發展基層醫療的重要一步，有助建立「基建」架構，例如家庭醫生網絡、地區康健中心與各持份者的聯繫等。他相信慢病共治計劃日後將恒常化，並會涵蓋其他疾病如精神病等，而建立的基建將與現存其他基層醫療整合，建構更完整的基層醫療網絡。

（基層醫療系列）