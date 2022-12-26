發展基層醫療「暫難計投放金額」 藍圖乏明確時間表 稱不能「寫死」須貼地演變

林正財在專訪提到，現時本港基層醫療的治療服務主要靠私人市場，因此推動基層醫療不能單看公帑，「條數點計其實好複雜」。儘管如此，他認同無論如何亦要先增加資源投放，但數目一定不如醫管局經費龐大，亦非愈多愈好，其一因為部分醫管局資源和服務可撥歸基層醫療，其二是私營市場的力量亦可進一步提升。翻查資料，2022/23年度《財政預算案》預留921億元撥款予醫管局，其中904億元為經常開支。

《藍圖》列出多項短、中、長期目標，惟未有明確列明達標期限。林正財形容基層醫療是一個「Metamorphosis（蛻變）」的概念，不同地區人口情况各異，應自行演變出不同角度、不同合作模式、不同方法，讓各區互相借鑑，「基層醫療要好貼地、好水銀瀉地式，要做到以社區為本的話要給予好多空間成長」。因此他形容藍圖是生動的，訂定長遠目標方向，細節靠各方商議、磨合和演變，期望日後成立的「基層醫療署」能多採納社區意見、彈性處理，以至可協調和促進地區力量。

既然不應訂下目標和檢討年期，政府和公眾是否很難監察藍圖成效？林正財認為不是沒有「關鍵績效指標（KPI）」，他指藍圖目標建立人口健康數據，由地區康健中心做龍頭檢視每一區居民健康質素，針對解決最迫切的需要，「我自己想像『基層醫療署』可能會好似警察的指揮中心，有好大個dashboard（儀表板），實時見到18區情况，知道地區網絡建立成點、同醫院關係建立成點，有什麼programme（計劃）、成效如何，全部可以一目了然」。

（基層醫療系列）