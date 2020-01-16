慢病共治 林正財：盼付得起錢市民轉投家醫 稱將訂轉介指引 「小病變大病可看公營專科」

【系列一】

明報記者 張逸羲

慢病共治計劃將資助高危人士於地區康健中心篩查高血壓和糖尿病，並轉介至家庭醫生等私營醫療界別跟進，具體細節尚待公布，資助金額率先成為關注焦點，醫衛局早前透露擬向病人資助約一半醫療費。然而根據醫管局2021/22年度年報，普通科和專科門診每次診症成本分別為600元及1600元，市民只需繳付50至135元不等，變相政府資助逾九成診金。

門診現資助九成 計劃擬資助一半

盼改變市民概念「要一齊畀錢」

林正財受訪時被問到資助額對市民的吸引力，他稱醫管局門診不少病人並非「付不起錢」，只是醫院提供較齊全、跨專業服務，而日後基層醫療網絡建立後，加上新設的「基層醫療署」監管質素，他相信能提供不比醫管局差的服務，配以不用輪候、可揀選醫生等誘因，可吸引該批病人轉投基層醫療，令醫管局資源集中在最草根的市民。

長遠而言，他期望培養市民對自身健康負責任，「好似現時（醫管局）超過九成資助，市民有概念總之我有病就會有人幫我睇，唔緊張自己身體……（日後）要畀市民概念唔係㗎，要一齊畀錢㗎喎！」從而令整體市民管理健康質素提升，用於醫療的開支便得以減少。

名冊與計劃同推 參與人數關鍵

至於慢病共治計劃執行細節，林正財透露，屆時經篩查發現的確診者必須從擬訂的《基層醫療名冊》中揀選家庭醫生跟進，每年可覆診一定次數，故該名冊會與計劃同步推出。他認為共治計劃成敗關鍵在於參與的醫生人數，「當然愈多愈好，最好所有社區私家醫生都參與」，故有關計劃詳情如實際資助額等，必須與業界共同商討。他說以往公私營協作計劃都是先訂立後邀請，「出了（計劃）才問join唔join（是否參與）」，未必能吸引醫生參與。

《藍圖》指出，專科門診於2020/21年度由私家醫生轉介的新症中，46%屬穩定個案。林正財形容日後家庭醫生將成為把關者角色，按病人病情決定需否轉介接受進一步檢查，病情轉差才會按指引優先轉介至專科治療。為免家庭醫生轉介專科的過程成為「無掩雞籠」，他透露當局將訂立轉介指引，家庭醫生須按章轉介病人。

稱指引無損醫生醫學自主

被問訂立轉介指引會否損害醫生醫學自主，林正財認為不會，指目前病人若要求家庭醫生寫轉介信，醫生大多會聽從病人意願，反而「其實冇乜專業決定」，且日後指引會與業界共同制定，這樣才是信任醫生專業決定，建立「有規有矩」、以實證為本的轉介機制。

他補充，轉介機制將設「旋轉門」，當病人情况許可會轉介回家庭醫生跟進，「小病變大病可以看（公營）專科，大病變小病就會看回家庭醫生」。

負責篩查病人的地區康健中心一直被詬病使用量低，林正財認為主因是市民不認識基層醫療，坦言要改善挑戰很大。他相信慢病共治計劃正是契機，讓市民真正接觸康健中心，使用量會逐漸提升，惟關鍵在於各區康健中心如何發揮創意「撈」更多市民參與計劃，舉例說某區如特別多的士司機，需考慮如何針對他們宣傳。

（基層醫療系列）

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