時陰時陽被拒驗核酸 九旬翁隔離逾兩周「身心受壓」

社署發言人回覆本報查詢時稱，感染者如在隔離第四及第五天，或其後連續兩天快測陰性，將可被視為已完成隔離，而毋須核酸檢測；而根據紀錄，上述個案的長者暫時未能符合完成隔離的要求。署方表示理解家屬對病人的關心，暫託中心職員會繼續就病人的情况與家屬保持溝通。

衛署職員稱可破例 Ct逾30可返院舍

日前向本報投訴的徐先生表示，住在安老院舍的90歲父親自本月5日起染疫後，同月7日獲安排送往位於觀塘彩榮路體育館的暫託中心隔離。徐稱父親在染疫首日曾低燒，翌日已退燒，已沒有咳嗽等病徵，惟仍在暫託中心隔離，連日來已經服用並完成醫生處方的特效藥療程。他指近日曾與父親視像通話，看到父親精神很差，認為年事已高的他長期在陌生的地方生活，對於其身體和心理上都承受很大的壓力。

徐又稱，同一院舍有長者同期染疫，獲送往北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離，而該名長者獲醫護人員安排核酸檢測後，確認Ct值高於30便獲放回院舍。徐考慮到其父親連日來快測反覆出現陰性和陽性結果，故要求暫託中心的醫護人員為其父核酸檢測。他稱早前致電衛生防護中心熱線，引述職員稱可以「破例」為其父親核酸檢測，而父親所入住的安老院舍，亦答應按其父親的情况，若核酸檢測Ct值高於30，可以為他在院舍內安排獨立的地方觀察，待情况較為穩定才送回其父親的房間。惟暫託中心負責聯絡病人家屬的社工引述駐場醫生的說法，在未有合理解釋下拒絕為其父親核酸核測。

徐先生認為該名醫生多次無視家屬要求是「太荒唐」，指一旦核酸檢測Ct值高於30，等同病毒不具傳染性或體內病毒已死亡，「不明白為何醫生拒絕簡單要求」；而若父親Ct值低於30，他是不會強求父親離開中心，「最起碼得到準確的科學理據」。他又指該名醫生無視病人的福祉，情願一再延長父親的檢疫令，亦拒絕為父親安排核酸測試，以早日騰出病牀讓更有需要的病人使用，質疑是浪費醫療資源。

老人科醫生倡單次陰性無病徵可離開

老人科專科醫生佘達明指出，長期病患、長者等免疫力較差者，服用抗病毒藥壓低病毒量後，梅花間竹式出現「陰陽」快測結果相當常見，惟相關患者病毒量普遍較低，傳播力並不高。他補充，長者入住陌生空間、暫託中心缺乏活動機會，長期臥牀或導致抑鬱症、焦慮、胃口減退等。佘達明指出，現時流行的Omicron病毒株毒性不強，建議長者單次快測陰性，如無病徵就可離開中心。

（讀者投訴）

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