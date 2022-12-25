盧寵茂：老幼接種率偏低 暫不取消疫苗通

金冬雁：疫苗通作用不大 谷針需變招

盧表示，本港嬰幼兒接種率低，只有兩成多，而80歲或以上長者仍有28%未接種疫苗，接種率「稍微偏低」，情况不理想，會對醫療系統造成壓力，疫苗亦可減少重症死亡，目前不應取消疫苗通。被問到維持疫苗通是否可提高接種率，他指當局一直有檢討疫苗通是否最好方法，亦會考慮其他措施，更有力地推高接種率。

專門研究病毒致病原理的港大醫學院生物化學系教授金冬雁表示，疫苗通現時似乎只剩保護完成接種疫苗者進入高危處所的作用，對於推高疫苗接種率似乎作用不大，形容有如「為咗少數人犧牲多數人嘅方便」，建議港府思考應該如何「變招」推高疫苗接種率。

楊何蓓茵：二價疫苗短期夠用 或增購

另外，公務員事務局長楊何蓓茵昨出席兒童發展配對基金聖誕頌歌節後表示，政府已訂購190萬劑復必泰二價疫苗，相信短期內夠用，未來會視乎情况再增購。翻查資料，首批77萬劑復必泰二價疫苗於上月25日到港，其後再有兩批於上周四及周五（22及23日）到港，至今已到港的二價疫苗有約183萬劑。

楊何蓓茵稱，不足一個月就到農曆新年，相信有不少市民會家庭聚會，容易傳播病毒，且新冠疫情正升溫，呼籲市民盡快打齊疫苗，社區疫苗接種中心將在聖誕假期間繼續開放。

明報記者

（新冠疫情）