飲食界料生意恢復九成 邵家輝促藥房留意存貨

邵籲港人「買定少少藥」勿囤積

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界原預計農曆新年後才通關，現時預早公布1月中之前通關，方便內地團體安排來港宴會，加上早前取消宴會人數限制、取消黃碼及宴會前快測等安排，對飲食業是多重喜訊。

黃又稱，通關後不會即時有大量旅客來港，料需時4至6個月兩地市民才適應安排，但農曆新年前通關可助有興趣來港經商和旅遊的內地人到港，特別是方便內地社團來港設春茗宴會。他說，以往內地社團春茗活動佔飲食業農曆一及二月生意的兩成，預計通關可取回當中一成，長期更有望令飲食業生意由現時只得疫前八成回復至九成，如當局可取消一枱12人限制及疫苗通行證，相信業界生意可完全恢復至疫前水平。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，通關便利在內地設廠的港人回內地做生意，並考慮投資計劃，如購買機器設備。劉又稱，本港製造業今年生意下跌三成，盼通關可帶動取回今年所失訂單。

邵家輝表示，市民對通關期待已久，內地旅客訪港可提振批發及零售業生意。對於李家超稱通關需逐步有序，邵認為有考量屬正常，兩地需做準備，如關口人手調配、酒店及旅遊巴供應等，商家也需準備貨品。他提到內地市民對藥物需求大，藥房要留意存貨，市民如有需要亦可準備，「買定少少，但不是囤積」。

（新冠疫情）