倘大批內地人求醫 醫局稱有預案未詳談 學者促加購新冠藥防搶光 非港人打復必泰須付費

高拔陞在有線新聞《有理有得傾》表示，難以估計疫情，重申局方一直有就本港整體疫情發展、「不同有可能出現的情况」做準備，包括隔離設施、藥物、保護裝備等均有不同預案。被問及若有大批內地人來港求醫，本港有否足夠醫護、藥物治理相關者時，高點頭回應，並無發言。

稱公營醫療受壓 盧寵茂籲勿隨便使用急症

醫衛局長盧寵茂昨早在港台《星期六問責》提到，疫情隨着冬季及社會活動增加，公營醫療體系正面對壓力，醫管局人員正努力調配人手應對，呼籲市民享受節日時要注意個人衛生、善用醫療資源，不要隨便使用專科或急症服務。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，香港現時每日有大量本地感染個案，加上年初大流行，本港已建立免疫屏障，兩地通關不會對疫情構成額外風險。惟他表示，內地現時仍未接種外國製造的mRNA疫苗，澳門日前有大批內地遊客赴當地打針，憂本港將有類似情况。現時非本地居民須自費接種二價、幼童及兒童版復必泰，金建議非港人接種原始復必泰疫苗亦要收費，以減輕「疫苗旅遊」問題。他又擔心通關後將有大量內地遊客來港採購退燒藥等，再現如「搶奶粉」的現象，籲港府及早入口藥物以備不時之需。

藥劑師促政府提私醫勿亂開新冠藥

本港現有默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）及輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）兩款新冠口服藥，後者本月中開始在內地公開銷售，引起搶購潮。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，輝瑞口服藥已在港正式註冊，即私家醫生可自行購買及處方；通關或吸引較富裕內地人來港買口服藥，籲港府提醒私家醫生只能向有需要病人開藥，避免有人大批買藥「看門口」，形容亂開藥或「搞亂本港藥物供應」，另憂因濫用藥物而有抗藥性等。

立法會議員江玉歡則形容通關屬兩地居民幾年的心願，惟近日未通關已接連有市民未能預約遙距診症、指定診所等，憂通關後若個案上升，社區染疫者更難及時獲適切支援，籲港府盡快加強社區支援。

醫衛局重申港人優先

本報昨向醫衛局查詢有否預案應對大量非本地居民來港接種疫苗、求醫取藥等，局方稱將密切留意各類藥物在私人市場的供應情况，並與藥廠保持聯繫，另重申本港醫療服務及藥物將優先提供本港居民。醫管局則表示，有儲備足夠新冠口服藥處方予合適病人，截至上周四（22日），局方已向逾21萬名病人處方兩款新冠口服藥。

（新冠疫情）