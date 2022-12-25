通關爭下月中前落實 名額待商 未提全面恢復時間表 譚耀宗料首階段免檢疫

逐步有序通關 15局組成協調組與內地商

李家超昨表示，中央同意內地與香港逐步有序全面通關，特區政府將與國家衛健委、廣東省及深圳市政府等商討細節，制定方案提交中央審批，目標明年1月中之前落實。李預期通關初期市民需求相當大，要確保安全有序，亦要考慮兩地疫情，將與廣東省及深圳市政府商討每日通關人數及通關口岸，充分溝通。

李家超：口岸久停 部署運力需民間配合

被問到通關細節，李未有回應是否「0+3」，亦沒透露具體每日人數限額，但強調要確保市民過關順暢。他又說，由於口岸在疫情下長期停止正常運作，在運力及人力等範疇需部署，亦需民間配合。政府將成立15個政策局組成的「通關事務協調組」，由政務司長陳國基領導，與內地商討通關事宜。李表示會見傳媒後會返回政府總部主持高層會議，商討要推展的工作。

港鐵回覆本報查詢稱，高鐵（香港段）及東鐵線羅湖、落馬洲站何時恢復運作要視乎政府通關安排，港鐵會全力配合，如有進一步消息將適時公布。

譚料內地同時放寬海外入境

譚耀宗預期，本港與內地首階段通關將免檢疫，可能類似「0+3」安排，具體有待特區政府與內地商討。至於通關人數限額，他認為要視乎口岸承受能力，但相信不會沿用現時配額制，並認為不應再設指定優先組別，否則人數眾多核實有困難。本港與內地通關有期，譚相信內地與香港在1月中之前通關的同時，內地亦會對海外放寬入境檢疫安排。

葉太：內地人來港應同設限額

葉劉淑儀認為，通關初期要視乎內地承受能力設限額，避免增加內地疫情風險，倘每日有1萬名額會很理想。內地疫情正升溫，葉太認為要為內地居民來港設限額，港府亦要做好預防措施，確保醫療體系承受能力及藥物供應等，具體限額應由專家決定。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，通關初期應不會有大量內地居民湧到香港，故未必需設定通關限額。但他補充，如港府憂慮醫療系統或入境核酸檢測未能承受通關人流，每日可訂立3000至5000個入境限額，隨後視情况適時調整。

李家超昨未交代全面通關時間表，僅稱會逐步回復至疫情前過關安排。對於全面通關是否要視乎內地疫情發展，譚耀宗認為要逐步有序開放，他說內地現時已有很大比例人口染疫，料更重要視乎相關人手及運力能否應付通關需求。葉太則相信兩地「很快」全面通關，具體時間要視乎兩地疫情，特別是廣東省情况。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676