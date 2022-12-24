兩年失14萬人力 陳國基料3年可補

稱本地人才屬根本 孫玉菡籲留港

陳國基表示，綜合領事館簽發的簽證，過去兩年有14萬人離港，但未計有多少人回流。他表示，當局設服務指標，預計人才計劃每年吸引3.5萬人才來港，3年估計有10萬人，而本地大學每年約5萬人畢業，3年則有15萬人，兩者加起來足以彌補14萬人才流失。他認為，搶企業和搶人才政策相輔相成，如能吸引到企業來港，人才亦自然會來港。

被問到當局有何措施挽留本地人才，陳國基稱政府重視年輕人，故於《施政報告》對青年工作獨立成章，推出《青年發展藍圖》，協助青年學業、就業和置業，再加上青年大灣區就業計劃等政策，幫助青年了解國家和在大灣區工作可獲補貼，不同政策均幫助青年留港發展。

孫玉菡表示，香港現時機遇處處，正因人才不足，各行業企業均表示願意留港者可以升職，留港發展的機會多。他認為本地人才是根本，海外人才只屬補充安排。他說渴望在港長大、以港為家的人才留港服務，政府會以教育、培訓和產業發展作配合。