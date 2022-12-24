線上平台「搶人才」 簡化申請4周內審批 「人才服務窗口」統籌 盼年吸3.5萬人

優才年增8000申請 「用腳投票」

陳國基表示，人才服務窗口線上平台會提供各項人才入境計劃詳情，並連接至入境處網上系統，可於網上提交各項人才計劃的申請和付費，領取簽證和辦理簽證手續。他說，人才服務窗口明年將設實體辦公室，負責制訂、推行及統籌招攬人才策略，並提供一站式人才支援服務，料明年初會到立法會申請所需額外人手和撥款，人手將由公務員調配，並招聘熟悉獵頭工作者制定策略。他又說，各項人才計劃將簡化審批，普遍可於遞交資料後4周內完成審批，而優才計劃明年起取消年度配額，為期兩年。

政府亦將推出高才通計劃，招攬年薪達250萬元者，以及全球百大大學學士畢業生來港（見表），相關門檻較新加坡「頂級專才准證」高。孫玉菡說，本港參考5年內4個世界大學排名名單，涵蓋176間大學，倘達學歷要求則無薪酬要求，此為高才通獨有。他說優才計劃去年共收約5000宗申請，今年截至11月已收到1.3萬宗申請，人才「用腳投票」證本港具吸引力，而優才計劃有三四成申請者適合高才通。孫又說，高才通首簽證期為兩年，如申續期時有逾250萬元年薪的工作，可取得6年新簽證。

星學者：吸金融創科人才 星勝港

新加坡新躍社科大學商學院副教授Walter Edgar Theseira向本報表示，星港政策不同，新加坡為保障本地就業，申請工作簽證前提是先找到工作，而新加坡相對提供較多就業機會。他相信香港人才政策短期內有吸引力，新加坡的社會科學或非牟利組織工種薪酬較低，此類的人才或未符星洲簽證要求而轉至香港發展；兩地金融和創科競爭力相若，香港高才通吸引力或不及新加坡。

廠商會會長史立德認為，政策可增本地人才庫，但香港生活條件高，若提供房屋津貼可增吸引力。資訊科技及數碼人才獵頭公司Venturenix總監袁益霆對人才政策持觀望態度，指因本港企業會聘請海外人才遙距工作，很多企業現缺乏具本地經驗的專業人士，政府應設法挽留人才，或吸引專才回流。