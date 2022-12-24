「引進辦」出擊搶企業 3年爭千間 涵7產業度身訂計劃 學者促交代有何優惠

駐港公司辦事處4年新低

本報翻查投資推廣署數字，今年海外及內地公司駐港公司及辦事處有8978間，較去年少71間，亦是2019年（9040間）以來新低。政府昨公布搶企業措施，包括成立引進辦，主動了解目標企業的需要並談判來港條件。引進辦主任為食衛局前常任秘書長容偉雄，他過去亦曾任商經局常任秘書長。

已定首輪名單 接洽數十間

陳茂波表示，重點企業的產業範疇包括生命健康科技、人工智能、數據科學等（見表），引進辦會參考相關政策局的建議制訂目標企業名單，主動與企業磋商，目前已制定首輪名單，現階段未能公布，而過去兩個多月當局已接觸及準備接見數十間企業，包括行業龍頭和高端技術企業。他補充，挑選目標企業的準則為符合目標發展的產業、企業投資額、業務計劃和承諾、對本地就業市場的貢獻、對經濟增長的貢獻等。

陳表示，政府在17個內地辦事處和海外經貿辦內設「招商引才專組」，會支援引進辦接觸有關地域的目標企業；政府亦設專題專局作跨政策局支援；並設「引進重點企業諮詢委員會」，就重點產業範疇的市場情况、引進策略、部署和配套條件提供意見，委員名單下周公布，成員包括相關業界翹楚和社會領袖。他又說，施政報告公布從「未來基金」撥出300億元成立「共同投資基金」，助引進重點企業或項目作共同投資，將成立「香港投資管理有限公司」負責管理基金。

丘應樺表示，引進辦會直接向財政司報告，並將主動接觸重點企業，為企業度身訂做落戶或擴展計劃，如提供簽證等配套，會彈性考量企業需要。他說在整個引資過程的不同階段，特首及主要官員會監督及指導。

星學者：成效視乎引進辦權力有何便利

2008年新加坡經濟發展局和人力部設立「聯繫新加坡」機構，由海外實體服務中心提供企業諮詢和跟進落戶情况。新加坡新躍社科大學商學院副教授Walter Edgar Theseira表示，新加坡經濟發展局會因應企業需求，度身訂做提供稅務優惠和覓地發展等，毋須與其他部門協調，至於香港引進辦的成效視乎該部門權力有多大，可為企業提供哪些便利。

李兆波：國安法疫情損觀感 官員應具視野

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，當局政策積極，惟國安法加上本地防疫措施較周邊地區放寬慢，改變企業對港觀感。他舉例，在當局就國歌問題與Google交涉時，處理可更圓滑，若營商環境存灰色地帶，或令企業轉到其他地區發展，建議官員培養國際視野，處理重大議題應更具國際城市風範。他又認為當局應公布可為目標企業提供什麼優惠，例如稅務和土地優惠或員工津貼等，而相關政策應在疫情前推出，如今予人「救亡」的感覺。

廠商會會長史立德表示，香港防疫政策導致部分跨國公司離港，相信與內地通關後，當局若能提供稅務和租務優惠，香港可再成為內地和國際貿易市場的中介人。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676