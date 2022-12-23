內地數據試行「過河」 涵學術金融

測試規管機制 關注會否再外流

《創科藍圖》提到，當局正積極與內地研究，促進內地數據向香港流通的特定便利安排，明年將在大灣區推出數據跨境流動試行計劃，以測試技術標準、措施及數據規管機制。林偉喬昨回應傳媒提問時解釋，現時內地數據輸出境外受內地指定法規限制，明年的試行計劃中，會了解內地數據來港的應用是否安全及可靠，「我們都要保證內地的數據來到香港之後，會否再流動到其他地方呢？這是值得關注」。林說，若試行效果理想，將有助更多內地數據流動到港，「令香港成為數據中心」。

林舉例，擬於內地引入本港的數據，包括大學科研數據，例如香港一些大學在內地有分校，如兩地數據可一併結合分析，將有助研究發展。林又說金融數據受到不少企業關注，「例如是銀行在香港有分行，在內地有總行，數據流動將有助營商」。

科技創新界議員邱達根昨建議政府，盡快探討如何建構適合香港的數據安全使用標準和保護法規、兩地互認機制及數據保安等，同時考慮設立中央數據庫，統一儲存和管理所有公私營數據。

數據中心樓面面積 目標2026年倍增

數據基建方面，《創科藍圖》提到本港須鞏固亞太區數據中心優勢，預期至2026年本港數據中心可用樓面面積增逾70萬平方米，總面積150萬平方米，足應付短期需求。中長期而言，《創科藍圖》提到會考慮增加新的土地供應，來源可包括新田科技城、馬料水填海工程及《岩洞總綱圖》的策略性岩洞區等。