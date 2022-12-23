創科藍圖提「新型工業化」 擬發展新晶片新能源車產業

孫東：晶片產業「服務國家所需」

《藍圖》就16個目標列出42個建議，部分措施已見於《施政報告》，其中發展「新能源汽車」及「半導體晶片」產業為首度提出。被問到在港發展晶片生產，會否因地緣政治而有局限，創新科技及工業局長孫東稱，擬於本港發展晶片產業是「服務國家所需」，而發展第三代半導體並沒有光刻機的「瓶頸問題」，「沒有說一定要買到光刻機才能做到」。他又說，第三代半導體是世界經濟發展的重要趨勢，特別是基於「氮化鎵」的第三代半導體技術有很大發展潛力，新加坡及韓國已在做相關部署，香港亦應把握機會。

至於新能源汽車，孫東稱香港在新能源方面有良好研發基礎，大灣區則可提供完整汽車產業鏈，確保相關零部件供應穩定，他透露港府曾與深圳政府開會「探討在港整車生產的可能性」，亦正跟數家世界領先的新能源車廠探討在香港建立生產線。

10年製造業GDP 1%升至5%

《藍圖》設「發展願景參考指標」，詳列產業佔比及研發開支、初創企業數目、創科從業人員等未來5及10年的目標數字（見表）。創科局常任秘書長麥德偉解釋，希望透過指標檢視藍圖推展情况，部分數字可控、亦有一些難控，「例如是一些經濟數字，很多時會視乎當時經濟情况，以及環球的投資氣候如何」，釐定數字時考慮了未來創科基建落成等，如有偏差會檢視需否修訂。

孫東早前曾稱，10年後製造業佔GDP的10%，並非「想也不敢想」，昨日則將10年製造業GDP佔比定為5%。孫東稱，本港創科發展仍在起步階段，很多土地未能釋放、產業發展及人才需時，「現時指標好像不是很進取」，這是香港「再工業化最重要的5年，是在打好基礎」，期望未來15至20年能達雙位數增長，形容最新目標是「進中求穩」。

學者：審慎樂觀 惟難如台星規模

麥萃才認為，製造業GDP佔比5%的目標「數字是大的」，但起步基數較小，未必不能達成。他稱現時香港創科環境已較以往改善，初創企業過去10年大增至現時的數千間、「獨角獸」企業亦較新加坡多。但麥認為，香港製造業佔比難做到台灣、新加坡等地規模，因受人工成本、土地局限，難發展多類製造業，只能做高增值行業，仍有待北部都會區等的創科配套落成才可投產。他稱最終藍圖能否實現，要視乎「市場發展是否適合、市場是否努力」。

尚海龍倡開展CEO訓練營

尚海龍認為，10年內本港製造業佔GDP增至5%「挑戰巨大但完全可行」，具規模企業數量要快速增長，「高質素企業家的數量是成敗關鍵」，建議政府開展「CEO（行政總裁）『黑馬』訓練營」，培育對藍圖有深入認識、對成果轉化感興趣的企業家等。