入境澳門不再紅碼 毋須驗核酸 港紀律部隊數千人 最快聖誕假後返口岸

發黃碼快測5天 入境須3天內核酸

澳門新冠病毒感染應變協調中心昨公布，因應疫情和防控政策調整，今起從本港、台灣及外國抵澳者，取消入境後紅碼，以及落地時及入境翌日起計第三天的核酸檢測。他們會獲黃碼，接受自我健康管理，自入境翌日起計連續5天每天快測並上載結果至健康碼，上載第五天快測陰性結果後會轉為綠碼。其間若快測陽性則轉為紅碼，須居家隔離。

有關者於登機、登船或登車抵澳時，須持72小時內核酸檢測報告，而入境後可在任何時候離開澳門前往香港、台灣和外國，但直至入境翌日起計第九天零時前不能經澳門往內地之措施維持不變。

隨時可離開 第九日方可赴內地

港人阿桃（化名）與澳門男友拍拖近6年，二人大學畢業後各自回到港澳發展，遇上疫情和封關後沒再見面，形容兩人分隔是「這麼近那麼遠」。自澳門上周宣布改為5日居家檢疫，她向公司請假準備在平安夜到澳門與男友相聚。對於澳門昨晚進一步放寬，她因可與男友到更多地方遊玩而高興，但得悉不少澳門友人染疫，擔心當地疫情嚴峻，或減少出門，未必全程出外遊玩。

港鐵接通知準備高鐵 工會促聘人

與內地通關方面，據本報了解，入境處及海關等紀律部隊的數千人手最快本月底重返各口岸，測試過關所需設備，並加緊訓練，包括重溫口岸搜身和搜行李程序、熟習環境及與其他部門的溝通機制等。

立法會議員田北辰及張欣宇均向本報稱，港鐵近日收到通知，高鐵「隨時準備」通車。田稱按過往經驗，當局會提早4周通知港鐵，按此推算本港有望農曆新年前通車，而近期內地官員及專家改變對新冠取態，顯示正為對外開放逐步鋪排。張認為相關通知是「提醒」性質，未到「政府已經吹雞，大家行動」階段，因未有具體通關細節。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強稱，近日有港鐵保安員收到通知，需陸續安排返回羅湖、落馬洲及西九龍車站工作，不排除為通關準備，惟未提及具體時間安排。他稱工會支持盡快通關，惟擔心短期未有足夠人手填補疫下流失的崗位，致前線工作壓力大增，促港鐵加快增聘和訓練人手。

明報記者

（新冠疫情）

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