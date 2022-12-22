聘英狀上訴案 律政司須付黎智英85萬訟費

上訴庭11月9日駁回律政司在Tim Owen「專案認許」申請的上訴，同月21日拒絕向律政司批出終院上訴許可。根據上述兩宗案件判辭，律政司須向黎智英一方支付案件衍生的訟費。律政司事後申請修改訟費命令，最終未有修改。

黎聘4大狀反對上訴

法庭允批兩人訟費

判辭稱，上訴庭採納律政司一方的論點，即沒有特殊情况可證明，黎聘用4名大律師反對上訴和上訴許可是合理的事，故上訴庭只允許批出兩名大律師的訟費。

上訴庭考慮到本案花費大量時間，部分工作或有重疊，認為黎智英可在上訴方面獲逾51.1萬元訟費，至於上訴許可則可獲逾34.3萬元。換言之，律政司須向黎智英支付合共85.5萬元訟費。

翻查判辭，黎智英一方聆訊中聘用了4名大律師，分別為資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭、董皓哲、李峰琦。至於律政司多次更改法律代表，在原訟庭由資深大律師鮑進龍代表，上訴庭階段由資深大律師余若海代表，另於上訴許可及終院聆訊由前律政司長、資深大狀袁國強代表。

黎智英案早前重新排期至明年9月25日至11月21日開審，預料歷時40日，以待處理釋法事宜。辯方在庭上透露，入境處以等候釋法結果為理由，拒絕Tim Owen在該案的工作簽證延期申請，Tim Owen早前已離港。

【案件編號：CACV425/22】

（港區國安法）