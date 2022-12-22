「非是否釋法問題」 盧文端：人大釋法需全面檢視國安法實施

李家超提請人大釋法後，社會有不同意見，例如以修例取代釋法，壹傳媒創辦人黎智英的國安法案押後至明年9月開審。盧文端在文章表示，李家超建議提請釋法，得到中央充分肯定並堅決支持，「現在的問題並非是否釋法的問題，而是如何釋法的問題」，並指終院判決後，香港一些人包括法律界人士提出的自行處理方法，難保不會衍生預料不到的問題甚至法律挑戰，只有人大釋法才能確保根本解決問題。

盧：「自行處理」難保不衍生法律挑戰

盧相信人大釋法會全面檢視國安法實施情况，結合「完善特別行政區司法制度和法律體系」，確保國安法準確和貫徹實施，也盡可能使本來可在特區司法體系內解決的問題，毋須通過人大釋法解決。

傳烈顯倫撰文 憂釋法損司法獨立

譚耀宗：釋法是解決問題可行辦法

另外，法律界近日流傳一篇相信是由終院前常任法官烈顯倫撰寫、以「香港司法獨立存亡受威脅」為題的文章，提到《法律執業者條例》已為聘用海外律師樹立標準，法院會考慮律師的專業、官司性質，以及能否為案件帶來重要角度。他對聘用海外律師由原本只是單純本地事務演變成為憲制危機，感到意外；指政府堅持英國御用大律師Tim Owen專案認許申請不合適，並尋求司法面貌的徹底改變，議題升級至此程度，是很難見到開心結局。他說一旦釋法推翻法院決定，將嚴重損壞司法獨立，香港高度自治亦會被破壞，並有無法估計的後果。

烈顯倫提到被告黎智英已長時間還押候審，盡快開審有着強烈公眾利益，國安法第42條規定案件要及時辦理，律政司的責任清晰，惟案件因釋法押後到明年，這引伸一個問題，就是律政司長是否受政治干預。他反問為何不是乾淨利落履行職責，並於本月初如期開審。

全國人大常委譚耀宗表示尊重烈顯倫，亦明白其觀點，又指香港回歸以來經歷5次釋法，釋法是解決問題的可行辦法，符合《基本法》。他又說，下周人大會議議程未有涉及香港的事項，又認為黎案排期至明年9月，現階段仍有時間研究，毋須急於短時間內決定。

（港區國安法）