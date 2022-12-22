申請者須曾辦「撐政府」活動 民主派質疑刻意排擠

陳琬琛：有參與抗疫 民處沒邀合作

羅健熙：團體沒辦慶回歸非不愛國

陳琬琛透露，新冠疫情期間參與很多抗疫工作，包括上門派物資等，但民政處一直沒有邀請他合作，估計會不達標。他相信，民主派議員未必能在5年內曾舉辦相關活動，又認為愛國愛港的定義是全心服務港人，不一定要舉辦指定活動。他又批評，這種設計明顯是令民主派人士未能達到門檻服務市民。

本身在南區服務的羅健熙提到，很多單純在地區服務的團體，並非不愛國和反對政府，但未必會籌組如慶回歸、慶祝國慶等屬嘉年華性質的活動；甚至籌辦防疫活動工作，亦未必是與民政處合作，認為此要求會篩走沒有與建制派團體有聯繫的組織。被問到民主黨會否參與，他說黨內沒有提及要報名，認為如服務街坊也要有如此多特定條件，對其必要性有質疑。

荃灣區議員劉卓裕批評，按照現時指引「根本不可能申請」，反問全港有多少團體合資格。他認為指引不僅是排除民主派，而是為某些團體度身訂做。

陳恒鑌：準則屬「愛國者治港」基本要求

香港島各界聯合會常務副理事長朱立威認為，所須條件較想像中多，建制社團近年因疫情減少舉辦活動，亦要花時間了解是否合資格。至於其他團體，他指南區的非政府機構雖然較少辦國情活動，但有參與舉辦慶回歸活動，相信不影響資格，但民主派或較難符合要求。另外，他認為地區團體最主要關注資助額用途，惟目前仍比較籠統，需要再了解詳情。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，關愛隊需要配合民政處的工作，故需要接受政府管理，形容現時的準則屬基本原則，是「愛國者治港」下的基本要求，亦是合理安排。他認為，團體未來要與民政處合作做好地區工作，反問如過去沒有合作，未來又如何合作。他相信地區應有不少團體會參與和符合條件。