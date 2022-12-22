關愛隊員禁有案底 較選立會難 宋恩榮：一刀切不明智 民署：公帑服務監管更嚴

民政及青年事務局前日公布《青年發展藍圖》，提出讓年輕人加入政府的諮詢委員會，其間民青局長麥美娟回應傳媒提問時，強調會包容及公平對待不同背景的人，只要符合條件，曾因社運入獄和曾犯事的青年亦有公平機會加入。事隔一日，民政總署公布關愛隊申請指引時，列明要求關愛隊員不能有刑事定罪紀錄。本報向民青局查詢，不同職位的條件有差別是否有矛盾，民政總署回覆表示，因為關愛隊是接受政府資源提供服務，隊員必須有更嚴格的監管和更高的要求，又指如市民未能符合關愛隊員的要求，仍會鼓勵他們參與關愛隊其他崗位的工作，例如探訪基層家庭或為長者舉辦活動時的義工。

宋：符《罪犯自新條例》者不應拒絕

港島聯：不應歧視 可放寬至「考慮因素」

宋恩榮說，香港有《罪犯自新條例》，若判處不超過3個月的監禁或不超過1萬元罰款，只要3年內在香港沒有再被定罪，其定罪會被視為「已喪失時效」；又認為一個團體有很多人，若當中有人因為上述條例而「喪失」定罪紀錄，亦有權利以「沒有刑事紀錄」申報，形容民青局的要求奇怪，因考取專業資格也沒有如此嚴格，而且一個團體亦未必知道所有成員的刑事紀錄。他認為，如申請人符合《罪犯自新條例》的要求，亦不應拒絕其申請。

有意申請南區關愛隊的香港島各界聯合會常務副理事長朱立威認為，關愛隊不應歧視更生人士，可放寬成員不准有案底的要求，例如列作考慮因素而非硬性條件。至於關愛隊成員要具備3年服務經驗，他說要求合理，因為成員是核心團隊，不是普通義工。

須聲明擁護基本法 簽刑事紀錄審查授權

5年曾辦15地區活動 成員沒做或違國安行為

早前政府公布文件，提及「關愛隊」將分為「團體甄選」和「服務建議書評審」兩個階段評選，由「全港關愛隊評審及督導小組」和「地區關愛隊評審及統籌小組」處理。昨日的申請指引提到，首階段申請團體須交團體申請表，條件包括擁護《基本法》並簽署聲明，亦要確保申請團體的僱員、成員沒有從事可能導致或構成違反《港區國安法》之行為或活動；過往5年在區內舉辦或參與舉辦不少於15項地區服務或活動，並指明必須包括至少兩項「支持、配合政府政策」的服務或活動，如舉辦慶回歸、中共二十大精神分享會等。

至於第二階段，參選團體須根據地區民政處制定的項目綱要提交服務建議書，並提交「關愛隊」小隊的建議成員名單，每隊成員約8至12人，包括隊長和副隊長各一名；每名建議成員須簽署擁護《基本法》和效忠香港特區的聲明，除個人履歷表外，亦須簽署刑事紀錄審查授權書，表明所提交的資料或會送交其他機構或組織審查。當局會審核關愛隊工作表現，獲選團體兩年期資助額為80萬元至120萬元不等。