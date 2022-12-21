兩島變3島 Y形水道分隔避珊瑚 當局：兩島方案減慢水流

上屆政府於2018年提出「明日大嶼」願景，構思在東大嶼填海1700公頃，當中包括在交椅洲填海1000公頃，打造兩個人工島。政府最新公布兩個島變成3個較細的島。

工程涵急促水域 本研社憂淤積

政府解釋，當局曾分析水流及水質等，發現原方案會令水流減慢，至於3島佈局，中間以Y形水道分隔，配合天然潮汐，亦可避開交椅洲及坪洲等石珊瑚群落；水道設計更配合盛行風向，有助減低城市熱島效應。本土研究社認為，為了貼近港島，工程範圍將涵蓋水深逾10米及水流較急促的水域，除了增加建造成本，亦可能令相鄰區域的水流減慢而出現海牀淤積。

核心商業區留地供住宅文創

3個人工島中，最近港島西面的「A島」面積380公頃，當中100公頃劃為本港第三個核心商業區；有別於傳統規劃方式，新的核心商業區預留土地興建房屋、文化、創意藝術等設施。連同另兩個人工島，當中約250公頃土地劃為居住用途，佔整體面積約四分之一，分成7個生活社區，並以15分鐘生活圈概念規劃7個宜居生活社區，每個佔地約80至100公頃，並以環保運輸系統車站為中心，居民可步行或騎單車，在15分鐘內從居所到達不同目的地。

發展局文件指出，人工島會規劃一套完善的「藍綠網絡」，包括為各個社區之間的藍綠走廊、逾20公里的海濱長廊，亦會提供遊艇停泊處及各類水上活動場地。