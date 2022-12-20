李家超料明上京述職 商界盼轉達通關訴求

劉兆佳：各方較關注有否新常委處理港務

其中《南華早報》報道，李家超述職行程歷時4天，明日出發，預計在周四和周五向領導人述職，周六回港，其間會與港澳辦及不同部委官員會面；李家超將於周四獲安排與新任政治局常委李強會面。特首辦回應查詢時稱，關於述職事宜正等候中央安排。

劉兆佳認為，特首述職體現特首向中央負責的制度安排，亦是中央向特首問責的制度，可藉此制度了解特首的工作是否符合中央的要求和期盼。他認為，李家超上任半年來，在處理香港的土地房屋、提升政府治理能力、改善民生和推進國民教育等方面的工作能力應會得到國家領導人的肯定。

就述職安排，劉兆佳認為具體安排已規範化，估計和以往差不多。他提到，中共二十大已產生新的政治局和政治局常委，各方面較關注日後會否有新政治局常委負責處理港澳事務，以及由誰負責。

廠商會會長史立德表示，期望特首述職期間能向中央轉達爭取與內地通關的訴求，指疫情期間生意難做，農曆新年亦將至，不能只依靠視像工作，不少廠家均希望可以到內地視察業務。