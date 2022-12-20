天冷加新冠 急症再迫爆 醫局籲輕症轉私醫或門診

劉柱良接受傳媒訪問時稱，最近疫情仍在高位，不少長者染新冠，都有一些較嚴重徵狀，例如氣促或發燒等，要到急症室求診，同時非新冠病人都多，因為天氣轉冷誘發了很多呼吸道疾病，或者因為頭暈、心臟病到急症室。他說，在伊利沙伯、聯合、仁濟及威爾斯醫院急症室，病人要等候7至8小時。

多院需等7至8小時 屯院急症主管：不會再有露天候診

劉柱良提到由於前線人手緊張，不同聯網有應變機制，包括特別酬金及跨聯網調配人手；至於病人分流，會先由個別聯網自行調配，如有需要醫管局總部會作跨聯網協調。他說，之前市民在露天分流區候診的情况不會再出現，天冷若在室外等候並不理想，醫院會協調盡量安排市民在室內等候及接受治療。

天文台預告，東北季候風會在本周持續影響廣東，早晚相當清涼，至下周二（27日）每日最低溫度徘徊在13℃、14℃，最高17℃至19℃。翻查醫管局網頁，昨晚11時，仁濟醫院及聯合醫院急症室輪候時間分別超過6小時和8小時。