倡設《基層醫療名冊》 家庭醫生加入須每年受訓

2600醫生已入基層醫療指南 冀兩年落實名冊過渡

推動基層醫療意味社區醫護需求勢增，惟本港正面對醫護流失，副醫衛局長李夏茵稱，本港有約1.5萬名醫生，現時約2600名醫生已登記加入基層醫療指南，不希望人手問題窒礙基層醫療發展，又說很多醫生可登記名冊，只需接受少許培訓便可成為家庭醫生，希望《藍圖》推出後會有更多醫生參與，並冀未來兩年逐步落實名冊過渡安排，市民可在名冊找家庭醫生。

基層醫療健康發展督導委員會召集人李國棟稱，目前肯定有5000至6000名醫生正在提供基層醫療服務，只是很多未加入名冊供當局監察和確保服務質素，相信短期內很快增加。

《藍圖》提出檢討人力推算模型並制定策略，更有系統推算基層醫療專業人員需求，並期望透過資助本地培訓名額和吸引非本地培訓的專業人員，增加人手供應；另建議逐步加強中醫師、社區藥劑師等人員在提供基層醫療服務的角色，包括提供相關學士學位和研究生教育及臨牀實習機會。