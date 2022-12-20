康健中心成基層醫療樞紐 醫學會指方法錯 質疑成效

將設基層醫療署、策略採購統籌處

政府將分階段把醫衛局轄下「基層醫療健康辦事處」改組成基層醫療署，透過單一架構，就提供基層醫療健康服務、標準制定、質素保證及基層醫療專業人員的培訓做好管理。策略採購統籌處將監督基層醫療策略採購計劃的發展及執行，及加強協調發展和重建政府建築物與處所，作為社區醫療服務設施之用。

《基層醫療健康藍圖》提出，將以地區康健中心服務模式為基礎，發展地區為本、家庭為中心的社區醫療系統，整合地區為本的基層醫療健康服務。地區康健中心將收集與區內人口健康相關的資訊，供政府作醫療健康服務規劃、策略採購及監察和評估醫療服務提供者的表現。醫衛局發言人稱，「慢性疾病共同治理計劃」參加者要成為地區康健中心會員，中心會協助配對家庭醫生。

審計報告批服務量不達標 專員：全數接納建議

基層醫療健康專員彭飛舟說，地區康健中心將成超級聯絡人，加強與家庭醫生配合，做聯絡工作和提供資訊。上月審計報告揭露，葵青地區康健中心自2019年啟用至去年3月底，大部分服務量目標均未能達標。彭回應指地區康健中心過去做很多服務的探討，受新冠疫情影響而有調整，審計報告提出建議將全數被接納。

醫學會會長鄭志文說，預防勝於治療的大方向正確，但將重心放在地區康健中心的方法是錯誤。他提到，地區康健中心設計本有問題，成立至今未見成績，質疑過百萬患糖尿病和高血壓的市民，集中由18個康健中心提供一站式服務，無論人手分配和成效都不理想。他認為應以2600個家庭醫生為中心，「市民很容易可以看家庭醫生，有需要時可轉介至化驗、掃描、專科，急症亦非常方便」。