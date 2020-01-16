「資助慢性病治理」明年推 未提金額 目標滿45歲者診治高血壓、糖尿 《基層醫療藍圖》提5改革

預防為重 《藍圖》細節待財案公布 盧寵茂：非五年十年咁簡單

醫務衛生局長盧寵茂指出，現時醫療體制「重治療、輕預防」，基層醫療佔醫療總開支不足兩成，故提出轉向以預防為重、以社區為中心。當局未為《藍圖》提出時間表，盧寵茂指基層醫療健康發展是重大改革，「不是五年十年咁簡單」，將蒐集各持份者意見，推出短、中、長期措施，未來數月會就計劃諮詢。

當局將在明年第二、三季推出「慢性疾病共同治理計劃」，配合「一人一家庭醫生」和跨專業公私營協作模式，讓市民在私營醫療服務診斷和管理高血壓和糖尿病，及早識別和介入，減少對專科和醫院服務的需求。副醫衛局長李夏茵表示，計劃資助年過45歲或有超重等市民做檢查，在病情惡化之前先由家庭醫生跟進，有需要時轉介公院，當病情穩定後繼續由家庭醫生跟進。

基層醫療健康發展督導委員會召集人梁卓偉表示，2019/20年度，有六分之一正接受公營普通科門診者，是有糖尿病和高血壓但經濟環境不理想，希望公共醫療資源可「標靶式」照顧這類人；其餘的人可轉以「共同承擔」原則，改用私營，得到一人一家醫服務、篩查管理慢性疾病，早發現早治理。

做康健中心會員方可參加 助配對家庭醫生 想換人須待一年

被問計劃涉多少公帑、政府資助水平，醫衛局發言人稱未有數字及細節有待討論，具體有待明年《財政預算案》公布。發言人說，參加者要成為地區康健中心會員，中心會協助配對家庭醫生，如市民日後想轉家庭醫生，料須滿至少一年才可申請選擇其他醫生。

醫學會會長鄭志文表示，贊成預防勝於治療和投放資源到基層醫療，但資助機制需具持續性，政府難負擔全額資助，「突然招攬一百幾十萬人免費睇症是行不通」；但如是半額資助，相信正於普通科門診看症的市民不會有興趣轉到私營醫療。他解釋，普通科門診處方藥物只需數十元，在私營醫療看診，處方半年藥物需1000至2000元。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，如計劃只提供半額資助，有市民或只會輪候普通科門診，輪候時間長，可能引致更嚴重疾病，影響計劃成效，建議全額資助。

醫學會：政府難負擔全額 半額又欠誘因 公醫協會料十年廿載方可分擔公營壓力

公共醫療醫生協會會長凌霄志向本報表示，重預防可減少血壓高和糖尿病人中風、腎衰竭和心臟病，但預計要10至20年才可分擔公營醫療的壓力。他提到，暫時未見政府向市民提供足夠誘因接受血壓和血糖篩查，以及未見提出如何令市民留在社區，「是否公營醫療要進行資產審查？」

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示歡迎政府提出藍圖，但市民對家庭醫生認知不深，應加強教育和提高市民使用家庭醫療的誘因。立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，藍圖只提出政策方向，具體如何達至相關目標仍然有待跟進，例如如何確保收費具吸引力。

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