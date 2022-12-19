美斯終圓夢 阿根廷三奪世盃 最後探戈梅開二度 峰迴路轉互射12碼挫法國

阿根廷隊今仗有翼鋒迪馬利亞傷癒復出，與前鋒美斯及另一翼鋒祖利安艾華利斯組成進攻「鐵三角」。法國隊方面，中場拉比奧特及中堅烏柏美卡奴病癒，分別取代尤素夫科芬拿和伊巴希馬干拿迪復任正選，攻堅責任續落在箭頭基奧特，以及兩翼基利安麥巴比及奧士文尼迪比利身上。法國隊長洛里斯此役累積第20次世界盃把關，多德國隊的紐亞1次，成為歷來上陣世盃最多門將。

美斯寫兩紀錄錦上添花 睽違36年捧大力神盃

上屆在世盃16強以3：4僅負法國的阿根廷，今開賽後積極搶攻，5分鐘，中場阿歷斯麥亞里士打禁區頂勁射太「正」，被洛里斯一抱入懷。20分鐘，法國前鋒基奧特施展泰山壓頂頭槌強攻但高出。僅1分鐘後，迪馬利亞左路被迪比利絆跌，球證判12碼，惟從慢鏡所見，迪比利動作並不明顯。美斯隨後操刀射入今屆第6球。

法國其後續無起色，42分鐘，教練迪甘斯調走基奧特及迪比利，換入另外兩名攻擊手馬古斯杜林和高路梅安尼，將麥巴比移入中路進攻，但球隊仍陷於被動下，終以0：2落後上半場。法國破天荒成為首支在決賽上半場攻門沒「中龍」的球隊。至於累計第26次世盃上陣的美斯，則超越同是五度參加世盃的德國名將馬圖斯，成為上陣次數最多球員，並刷新了意大利隊名宿馬甸尼累積上陣2216分鐘的紀錄。

麥巴比連中三元平靴斯成就 膺神射手未竟全功

下半場戰至71分鐘，法國再換入翼鋒京士利高文及中場卡馬雲加增強攻力。79分鐘，梅安尼博得12碼，麥巴比操刀得手，隨着他在81分鐘獲馬古斯杜林助攻射入「窩利」，兩軍終以2：2完場，需加時作賽。108分鐘，美斯以右腳補中，個人世盃入球累積至13個。惟在118分鐘因後衛干沙路蒙迪爾犯手球被判12碼，法國由麥巴比操刀射成3：3完場，他也成為1966年的英格蘭隊名宿靴斯後，首人在世盃決賽「戴帽」。

及至互射12碼階段，麥巴比及美斯首輪齊射入，惟法國有京士利高文及曹亞文尼於第2及3輪射失，最終阿根廷由蒙迪爾射入奠勝一球，以4：2取勝，繼1986年以來再捧大力神盃。

明報記者 余瑋 鄧宗弘 卡塔爾直擊

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