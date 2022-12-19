商場千人睇波 餐飲界嘆世盃生意遜上屆15%

有球迷早兩小時霸位 稱防疫鬆綁氣氛好

昨晚奧海城商場有最少1000人在兩個中庭等候世界盃決賽開波，商場的玻璃欄杆旁站滿市民。商場向球迷派發氣球及打氣棒。大電視甫播放展示阿根廷或法國相關旗幟、唱國歌，又或每當見到法國球星麥巴比及阿根廷球星美斯的畫面時，球迷均會起哄。比賽開始後，一有球員有射門機會，眾人便會相當「肉緊」，起哄聲此起彼落。

身穿美斯球衣的葉先生年近50歲，他稱自7、8歲起已喜愛足球運動，每屆世界盃均會追看比賽，上屆同樣到商場觀戰，他昨晚9時便到商場排隊，最終佔據到首排位置。他認為今年因為疫情，氣氛比去屆差，不過上周開始防疫措施鬆綁，昨晚氣氛則很好。葉先生說已追捧美斯10多年，因此很期待昨晚的決賽，希望阿根廷奪冠。

酒吧生意方面，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，今屆世界盃生意總額約為7億元，2018年業界生意總額約10億元，即生意總額較上屆下跌三成。他指出，在旅遊區及商業區的酒吧，周一至周四的生意額較上屆少三成，但在民生區的酒吧生意額則與上屆相若，顯示沒有遊客對酒吧生意帶來的影響。

黃家和：港人外遊意欲3年最強 消費氣氛淡

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，世界盃刺激港人外出用膳，市民其後會「直落」觀看世界盃，估計昨晚業界生意額會再較平日增加兩成。不過，他說與上屆世界盃相比，今屆世界盃期間餐飲業整體生意仍差15%，因為今年氣氛仍受疫情影響。他說今年世界盃在年尾舉行，有助推高消費氣氛，惟適逢本港放寬入境限制，港人旅遊意欲為3年來最強，遂令留港消費氣氛變淡。他並預期聖誕檔期港人的消費氣氛會較往年更遜色。