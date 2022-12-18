是否涉錢靠心理報告判斷 境外人或難評估

參考國際指引審批 病人急切為先

邱宗祥稱，希望做器官移植手術的醫院及醫生向委員會遞申請時，需繳交文件述明移植器官原因及急切性、捐贈者及受贈人醫療背景、器官來源、一份雙方的心理評估，據他了解，社工及心理學家會在評估時問雙方為何捐贈，藉此「戳吓」是否涉及金錢交易。他指出，審批時如無法完全證明有無金錢交易，委員會會引用法律上「benefit of the doubts（疑點利益歸於被告）」原則，以病人對器官移植的急切作首要考慮，前提是不希望抹殺病人治療權利。

有公立醫院外科醫生向本報稱，國際醫學界對器官移植亦有規範或指引，包括本港有簽署的《伊斯坦堡宣言》（Declaration of Istanbul），該宣言被視為國際醫學界對器官移植與器官倫理的指引方針，提到所有國家須制定透明的監控系統，以防止器官販運。國際心肺移植協會（ISHLT）今年8月發聲明，稱內地政府漠視（stand alone）非法器官買賣行為，呼籲會員不應參與或支持相關行為。邱宗祥稱委員會審批時會參考國際指引，形容本港審批機制達道德標準。

醫衛局指出，手術經內地及香港的監管機構嚴格審批，所有程序均合乎兩地法例的要求。