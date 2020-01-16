內地器官首「過河」 救活心竭小芷希 專家認同探討兩地互通 醫管局：不排除再用類似途徑

港最細心臟移植 新心運行尚算理想

芷希出生41日便確診「擴張性心肌病變」引致急性心臟衰竭，心臟移植為延續生命唯一方法。兒童醫院行政總監李子良稱芷希情况危殆，最近更有走下坡迹象，如再無適合心臟供移植，隨時有生命危險。負責動手術的兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒稱手術過程順利，芷希的新心臟運行尚算理想，現留醫深切治療部，仍需呼吸機及強心藥，復原進程屬估算內，形容屬理想情况。兒童醫院稱是次手術亦為香港第一個最小的心臟移植手術。

港府求助衛健委 捐贈者原未能配對內地輪候者

等候捐心期間，特區政府主動聯絡國家衛健委求助，至前日收到通知，一名內地幼童因意外頭部嚴重受傷，腦幹死亡，惟幼童心臟與內地正輪候心臟者未能配對，故內地醫療團隊聯絡香港兒童醫院，因該幼童體重低，經評估後認為其心適合捐予芷希，心臟前日運抵本港，同日傍晚開始做移植手術，昨凌晨約1時完成。

鄧耀鏗形容，芷希屬「好特別好特別嘅個案」，故局方「特事特辦」，爭分奪秒完成移植，強調程序合乎兩地就器官移植的監管和法規，經衛生署人體器官移植委員會批准，「合情、合法和合理」，日後不排除再用類似途徑協助其他需接受器官移植的港人，但難以詳細說明什麼情况下會再批准內地器官供港移植，視乎病人需要什麼器官、病人年齡、能否在香港找到合適器官等。被問到為何無選擇來自內地以外、如台灣等地的心臟移植，鄧解釋，器官運送過程時間不能太長久，香港與內地較接近，故會考慮鄰近地方。

港人器官捐內地？ 醫管局：個別個案按性質處理

至於今次事件後兩地會否就器官捐贈建立互通機制，港人捐贈的器官日後會否送上內地，鄧沒正面回應，稱若有個別個案會跟個案性質處理。

港大臨牀醫學學院肝臟移植科主管陳智仁表示，成功輪候體積相若的嬰兒器官機會較微，加上今年器官捐贈數字令人失望，女嬰芷希已輪候器官一段頗長時間，如覓得合適器官救回一命，站在病人和家屬立場是好事。

醫生：外國質疑內地有非法買賣 憂損聲譽礙國際交流

不過，有公立醫院外科醫生質疑是次做法，稱外國多年來一直譴責及質疑內地有非法器官買賣等問題，本港接受來自內地的心臟移植是「開壞先例」， 擔心影響外界對香港器官移植多年建立的良好聲譽，外國醫院及機構會考慮中斷與香港器官移植技術的交流及培圳，本地醫學界日後出席相關國際會議或出版論文或有困難。

醫局：不覺影響聲譽 今次是好事

鄧耀鏗回應稱，絕不覺得會影響香港聲譽，局方任務很簡單，就是幫助芷希，又稱香港及內地的器官移殖都獲國際認同，今次個案是好事，「大家應高興」。

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