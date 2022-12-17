29安老院涉疫 13死來自院舍 同近月新高

本港昨新增15,726宗新冠陽性個案，其中14,903宗屬本地感染，823宗為輸入個案。本地疫情方面，院舍爆疫情况持續，昨多29間安老院舍及7間殘疾人院舍呈報陽性個案，涉46名院友及7名職員，當中39名染疫院友來自安老院舍，共73名院友須檢疫。新增32宗死亡個案年齡介乎60至98歲，有13人來自院舍，佔總數約四成。

業界：每日雙位數確診 多二次輕症

安老事務委員會委員李輝稱，院舍疫情於2月及3月較為嚴重，相信至今經歷8個月，長者自然免疫力已經下降，目前大多是二次感染的輕症個案。她說，10月時日均只有個位數安老院友染疫，今個月升至每日也是雙位數，擔心冬季流感威脅夾擊，一些有長期病患的體弱院友情况令人憂慮，盼政府再加快將染疫長者撤離院舍，避免疫情在院舍擴散，但密切接觸長者可留在院舍檢疫。

據社署回覆提供資料，截至昨早9時，8間接收院舍輕症個案的暫託中心共提供1281個牀位，整體使用率為67%；兩間周三起運作的暫託中心，使用率於一日內由約一成升至約三成。

第五針開打 「疫苗到戶」可選二價

另外，年滿18歲合資格市民昨起可在網上系統預約，以及於同日開始接種第五劑新冠疫苗，長者可以在毋須預約下即場接種第五針。衛生署表示，截至昨日有3577人接種第五針，其中2992人打復必泰二價疫苗、16人打復必泰原始疫苗、569人打科興。政府發言人表示，截至昨晚7時，網上預約系統接獲約7100宗第五劑新冠疫苗預約。

「疫苗到戶接種服務」亦會提供打第五針。公務員事務局長楊何蓓茵昨稱，自服務推出以來，當局已為年滿70歲長者或因病患或殘疾而不便外出者，接種逾5.5萬劑新冠疫苗，政府希望把服務擴展至接種第五針，故由本月28日起，參與「疫苗到戶接種服務」的接種者可選擇不同種類疫苗，包括復必泰二價疫苗作第三至第五劑之用。

（新冠疫情）