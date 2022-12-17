抵澳門改5日居家檢疫 第9日方准到內地

澳門新冠病毒感染應變協調中心昨公布，因應疫情及配合國務院新冠防控聯防聯控機制「新十條」，在繼續與內地對入境者實施「5+3」防控措施保持一致的前提下，將優化「5+3」安排。入境者毋須再預訂澳門的醫學觀察酒店（相當於本港檢疫酒店），亦毋須預繳核酸檢測費用，但出發時要持48小時內新冠核酸檢測陰性報告；入境後「澳門健康碼」轉為紅碼，其間要在指定日子做快測或核酸檢測。

港澳海上客運擬逐步恢復

金巴到澳門每日10班

本港的港澳碼頭仍關閉，本報昨向營運港澳航線的兩間公司查詢，噴射飛航回覆現階段已就復航作準備，並繼續與有關當局密切聯繫，待獲政府相關批示以配合其通關計劃，屆時將公布復航消息。金光飛航截稿前未回覆。另外，港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱「金巴」）昨宣布，即日起香港至澳門班次改為每日10班，澳門至香港則每日9班。

52歲澳門居民Vincent向本報表示，對上一次離境旅遊已是前年1月，認為新入境檢疫安排增加其外遊意欲。他解釋，以往要預訂「醫學觀察酒店」非常困難，房間供應不足，往往要提早一個月預訂，故未考慮出境。他認為今次放寬無助吸引外地遊客訪澳，期望澳門逐步放寬入境檢疫要求，包括取消入境前48小時核酸檢測，長遠放寬至0+0。

（新冠疫情）