迎通關 紀律部隊訂口岸人手方案 港鐵邀羅湖落馬洲商戶下月初檢查設備

【明報專訊】廣深港高鐵西九龍站、港鐵羅湖站及落馬洲站疫下停運逾兩年，本報獲悉多個紀律部隊近日已開始在各口岸測試過關所需設備及制定人手方案；而港鐵亦向羅湖站及落馬洲站的商戶發信，邀約下月初到站內檢查設備。署理運輸及物流局長廖振新昨稱，當局一直有就通關之時可恢復包括廣深港高鐵在內的跨境交通做準備。有立法會議員稱，當局上周開始向各部門發信息準備通關，料需4至6周，推算兩地或可農曆年前後通關。
運輸局：一直為恢復跨境交通準備
譚耀宗：澳門放寬反映內地勢放寬
一直緊隨內地實行「5＋3」入境防疫政策的澳門，昨日公布放寬入境檢疫安排（見另稿），入境者可由酒店檢疫改為家居檢疫，令人關注內地政策會否亦變、本港與內地是否免檢疫通關有期。全國人大常委譚耀宗昨回應傳媒查詢時稱，今次澳門放寬，反映內地亦勢將放寬。
港鐵回覆查詢稱，西九龍站自2020年1月30日起關閉，高鐵香港段、站內商舖亦暫停服務，何時恢復運作要視乎疫情發展及政府安排，若有進一步消息，公司會適時公布。保安局發言人回覆，政府會按實際情况積極推進恢復內地與香港人員正常往來，相關口岸部門會做足準備，因應具體情况靈活調配人手，確保各出入境管制站運作暢順。
消息：紀律部隊為重返口岸訓練
目前來自內地者可從機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋入境本港，高鐵西九龍站、羅湖及落馬洲口岸自2020年初新冠疫情爆發後一直關閉。本報綜合多方消息，各方近日均已開始為通關做準備，疫情下入境處及海關將原本在口岸的人手調動至其他部門，只保留小量人員在口岸，多個紀律部隊因應近日內地放寬防疫，已開始在口岸測試過關所需設備及儀器，並加緊培訓部分人手，同時制定多個人手方案，一旦落實通關，會因應開通口岸的數量及時間，於最短時間內將人手提早調到口岸。
消息又稱，因大部分人員近3年來未接觸口岸等工作，部門會提供密集訓練，包括重溫在口岸搜身和搜行李的程序、測試儀器、熟習環境及與其他部門的溝通機制。
跨境交通方面，本報昨獲得一份港鐵前日（15日）向羅湖站及落馬洲站商戶發出的信件，信中邀請商戶1月3日至6日與港鐵零售部門到站內檢查系統及設備是否正常運作。消息人士認為，這意味羅湖及落馬洲口岸下月有望重啟。
部門上周接準備信息
田北辰料農曆年後通關
實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他了解，政府各部門上周收到信息，須開始準備各口岸應對通關，籌備期為4至6周，故推算最快農曆年前後才會通關。他認為較大機會在農曆年後才通關，因當局也要評估風險，不希望若農曆年前通關，兩地人員一窩蜂北上南下，致春運爆疫。
他建議當局在通關初期為公務及商務、恩恤、旅遊共3類人設「免檢疫通關」限額，以前兩者名額較多，但旅客也要有一定數目，否則社會或有感安排不公；其他人可不設限額自由往返內地，惟須遵守內地防疫檢疫安排。
旅業盼同恢復「自由行」助復蘇
旅遊界立法會議員姚柏良稱，疫情前業界不時辦「高鐵遊」，往內地的旅行團多乘高鐵北上，當航運力未全面恢復時，鐵路為本港與內地跨境交通重要一環，料恢復跨境鐵路將有助吸引內地旅客來港。他期望當局於通關之時可恢復內地「自由行」旅行簽證，否則通關也不是雙向，屆時只有本港居民單向北上回內地探親旅遊，未能全面助旅遊業界復蘇。
明報記者
（新冠疫情）
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