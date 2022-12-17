迎通關 紀律部隊訂口岸人手方案 港鐵邀羅湖落馬洲商戶下月初檢查設備

運輸局：一直為恢復跨境交通準備

譚耀宗：澳門放寬反映內地勢放寬

一直緊隨內地實行「5＋3」入境防疫政策的澳門，昨日公布放寬入境檢疫安排（見另稿），入境者可由酒店檢疫改為家居檢疫，令人關注內地政策會否亦變、本港與內地是否免檢疫通關有期。全國人大常委譚耀宗昨回應傳媒查詢時稱，今次澳門放寬，反映內地亦勢將放寬。

港鐵回覆查詢稱，西九龍站自2020年1月30日起關閉，高鐵香港段、站內商舖亦暫停服務，何時恢復運作要視乎疫情發展及政府安排，若有進一步消息，公司會適時公布。保安局發言人回覆，政府會按實際情况積極推進恢復內地與香港人員正常往來，相關口岸部門會做足準備，因應具體情况靈活調配人手，確保各出入境管制站運作暢順。

消息：紀律部隊為重返口岸訓練

目前來自內地者可從機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋入境本港，高鐵西九龍站、羅湖及落馬洲口岸自2020年初新冠疫情爆發後一直關閉。本報綜合多方消息，各方近日均已開始為通關做準備，疫情下入境處及海關將原本在口岸的人手調動至其他部門，只保留小量人員在口岸，多個紀律部隊因應近日內地放寬防疫，已開始在口岸測試過關所需設備及儀器，並加緊培訓部分人手，同時制定多個人手方案，一旦落實通關，會因應開通口岸的數量及時間，於最短時間內將人手提早調到口岸。

消息又稱，因大部分人員近3年來未接觸口岸等工作，部門會提供密集訓練，包括重溫在口岸搜身和搜行李的程序、測試儀器、熟習環境及與其他部門的溝通機制。

跨境交通方面，本報昨獲得一份港鐵前日（15日）向羅湖站及落馬洲站商戶發出的信件，信中邀請商戶1月3日至6日與港鐵零售部門到站內檢查系統及設備是否正常運作。消息人士認為，這意味羅湖及落馬洲口岸下月有望重啟。

部門上周接準備信息

田北辰料農曆年後通關

實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他了解，政府各部門上周收到信息，須開始準備各口岸應對通關，籌備期為4至6周，故推算最快農曆年前後才會通關。他認為較大機會在農曆年後才通關，因當局也要評估風險，不希望若農曆年前通關，兩地人員一窩蜂北上南下，致春運爆疫。

他建議當局在通關初期為公務及商務、恩恤、旅遊共3類人設「免檢疫通關」限額，以前兩者名額較多，但旅客也要有一定數目，否則社會或有感安排不公；其他人可不設限額自由往返內地，惟須遵守內地防疫檢疫安排。

旅業盼同恢復「自由行」助復蘇

旅遊界立法會議員姚柏良稱，疫情前業界不時辦「高鐵遊」，往內地的旅行團多乘高鐵北上，當航運力未全面恢復時，鐵路為本港與內地跨境交通重要一環，料恢復跨境鐵路將有助吸引內地旅客來港。他期望當局於通關之時可恢復內地「自由行」旅行簽證，否則通關也不是雙向，屆時只有本港居民單向北上回內地探親旅遊，未能全面助旅遊業界復蘇。

明報記者

（新冠疫情）

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