兩間「精進」4月兩宗奪命工傷 工權會：究責要查承建商關連

前日塌工字鐵涉「精進建築工程」 9月天秤意外涉「精進建築」 同屬興聯

發展局表示，該局9月已向天秤意外地盤的承建商「精進建築有限公司」採規管行動，暫停其所有工務工程類別的投標資格至明年12月31日，前日油塘建築地盤的致命工業意外，涉另一承建商「精進建築工程有限公司」，該公司未列發展局工務工程認可名冊。局方稱，無論承建商是否有資格競投政府工務工程，屋宇署會按承建商註冊制度監管，包括考慮是否接受註冊和續期，以及採取紀律處分。

倪學仁說，以不同子公司承接工程，在建築業界常見，如一間子公司出事，其他公司仍可繼續營運，是不少大公司分散風險的方法。倪指出，如地盤發生工業意外，勞工處一般追究工程各單位責任，惟追究至簽署工程合約的公司為止。倪解釋，部分大公司主要業務涉及其他行業，僅一間子公司從事建築工程，因此責任或不大，但如母公司董事持有涉事承建商股份，或會受牽連。

勞處查全港「精進建築工程」地盤 議員：遲好過無

蕭倩文認為，勞工處追究涉違規承建商時，應考慮公司與其他公司關係，例如是否同一母公司，以防有公司以不同子公司屢犯。她又認為，工程接受投標時，也要考慮相關公司背景。

勞工界立法會議員周小松認為，工業意外責任應在負責投標工程的承建商，他指合乎工務工程認可資格的公司要具一定資歷，並非新公司可投標，相信9月發展局的規管行動已具阻嚇。周又認為，勞工處在意外後展開特別巡查屬「遲到好過無到」，指處方主動巡查應做得更好，建議制定不良職安紀錄承建商黑名單，加密巡查相關建商地盤。他質疑勞處巡查工地機制欠效率，致建商忽視工地安全，認為如未做足安全措施而被勞工處警告，應減日後中標的機會。選委界立法會議員陳紹雄認為，近日多宗意外涉新入職員工，僱主應加強對僱員的風險管理及培訓。

精進建築工程昨與油塘工傷死者家屬商討恩恤安排。蕭倩文透露，精進代表在會上讚揚死者工作勤力、獲眾人尊重，亦討論死者兒子學費支援，家屬感受到對方誠意，「唔會話滿意，畢竟都係一條人命，但算係接受」。