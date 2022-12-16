料事發內壓逾百磅 工程師：一般10餘磅即可

司徒家成解釋，防衝板用作船與岸邊的緩衝，多由鐵板及膠板組成，事件中的防衝板結構較少見。他估計，是次壓力測試為確保防衝板「唔好入水」，一般用到0.2至0.3巴，即約10多磅即可，「成個人彈起咁遠就真係搲晒頭」。他估計，事發時防衝板內壓力或逾7巴，即逾100磅，舉例如的士的石油氣罐等測試氣密才會用到，不解為何會用到如此高壓力。

應至少兩人工作 宜站旁勿站上

據了解，死者當時站在防衝板上，經氣泵機將純氧氣充氣入防衝板。司徒家成稱，站在防衝板上充氣極危險，最好站在旁邊，又稱壓力測試用壓縮氣體即可，用純氧更易產生爆炸。他說，做相關壓力測試毋須領牌，但有關測試方法難以控制，至少要有兩人一同工作，分別負責觀察磅表及充氣，亦不會「一次過加到咁高（壓力）」。

死者胞弟在碼頭其他位置工作，據其了解，防衝板在使用前都要測試，測試頻率、標準由科文及工程部制定，防衝板會在岸上平放，經風機注入氣體，旁邊有磅表觀察壓力，涉事防衝板由倉取出，估計「個板承受唔到咁多氣先爆開」。他稱兄長過往亦有為防衝板做過壓力測試，但不清楚他有否接受相關訓練，「都係科文叫到邊個、又識做就做」。