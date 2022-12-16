碼頭防衝板壓測中爆炸 壽星工友彈飛10米亡

連續3日致命工業意外 勞處：嚴肅跟進

勞工處表示，已向有關僱主發出「暫時停工通知」，停止其於該處所進行防衝板漏氣壓力測試，又對3日內3名工人意外身故深表難過，會嚴肅跟進事件，需要時進行特別執法行動，如發現違規即時執法不會先警告。中遠—國際貨櫃碼頭回覆本報查詢時對意外深表遺憾及難過，已督促死者僱主宏俊工程善後及全力配合調查。

站板上泵氧壓測 彈飛2米高圍網外

昨早9時，37歲男工人茹開洋在葵涌中遠國際貨櫃碼頭內，將純氧氣泵入一塊防衝板進行壓力測試。其間防衝板懷疑爆炸，站在防衝板上的茹當場彈飛越過2米高圍網，倒臥10多米外6號迴旋處對開行車線，地面遺下血迹。茹昏迷送往瑪嘉烈醫院，搶救後不治。另一姓孫51歲工人當時在爆炸位置約1米外，遭碎片擊中嘴角及左膝受傷，自行到私家診所求醫。事發後防衝板金屬頂板與主體分離，內裏空心、呈格子狀，旁有輸氣管及風機等。警方、勞工署及機電署將調查意外成因。

死者與妻子育有一對11歲及3歲的子女，與父母、胞弟一家七口同住梨木樹邨，只有死者兩兄弟工作。茹太稱昨為丈夫農曆生日，原計劃收工後買薄餅、加餸一同慶祝，詎料遇上意外。茹太說，事發後整個上午，公司沒有通知，只有相熟工友在醫院支援，「點解發生咁嘅事，佢公司、老細、管理人、科文，一個電話都無打過嚟？」至下午死者胞弟才收到公司聯絡。

同碼頭工作弟：設備較舊 公司安全意識不夠

茹太稱，丈夫在該公司工作10多年，收入尚算穩定，但「咩都係佢做，其他同事只不過係佢助手」，丈夫不時提及要在海上維修，要配合水位、交通情况在凌晨工作，「成日都話要落水開工，13號嗰日得11℃，凍到手指都痛」。丈夫曾稱差點被海水冲走，雖辛苦「但公司叫到都無辦法」，她未知是否要領取相關牌照。在同一碼頭工作的死者胞弟補充，兄長在乘船或工人籠在水上維修，有安全帶等基本設備，但感較殘舊，認為公司安全意識不足。

夫惜子女顧家嗜好打機 妻徬徨「點打算」

茹太形容丈夫生活簡單，「好惜小朋友，好顧家」、「我想要買乜嘢，仔女要買乜嘢，佢有錢、買得起，都會買」，平日嗜好打機、上網，下班後馬上回家，放假則會帶幼女到樓下玩耍。茹太續稱，自己有甲狀腺問題，每日都要服藥，每月藥費約3000元，只可做輕便工作，亦要照顧年幼子女，頓感徬徨，「突然間係咁，點打算」。

勞工界立法會議員周小松質疑勞工處巡查工地機制欠效率，致承建商忽視工地安全，認為承建商如未做足安全措施而被勞工處警告，應減日後中標機會。選委界立法會議員陳紹雄認為，近日多宗意外涉新入職員工，僱主應加強對僱員的風險管理及培訓。

捐助死者遺孀

012-665-1-037771-2（中國銀行）

WEI MINHUA