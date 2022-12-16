大狀：對3同類案具參考 私隱公署：轉載資料應三思

私隱公署刑事調查組高級個人資料主任盧廸凡昨在判刑後重申「起底」違法及違道德，市民在網上發布或轉載他人資料應三思；他另指出，起底刑事化以來拘捕10人，而截至上月底已調查109宗相關個案。

議員：傷害難磨滅 盼判刑可警惕

葛珮帆發聲明稱，相信判刑有一定阻嚇，重申「起底」令受害者聲譽受損、家人被滋擾，即使從源頭移除，受害者個人資料已被永久公開，造成難以磨滅的心理傷害。陸偉雄指出，以往與本案類同、感情糾紛所起的「起底」事件，只能循民事訴訟解決，例如控告誹謗、索償等。但他認為時移世易，一旦資料發放上網，往往「一發不可收拾」，可帶來金錢無法彌補的傷害，監禁刑罰的阻嚇力較大。

2019年反修例風波下，包括警員在內的巿民被「起底」數量倍增，政府其後就《個人資料（私隱）條例》修例，去年10月刊憲賦予私隱專員權力刑事調查和檢控「起底」個案，刑罰設兩級制，其中第64（3A）條的「未獲資料當事人同意披露其個人資料」罪最高判監兩年及罰款10萬元；第64（1）及（3C）條則涵蓋犯案者意圖獲利，或導致對方蒙受金錢損失，或導致對方或家人蒙受傷害，最高判監5年及罰款100萬元。

翻查資料，連同昨日的首案判刑，至今有4案在法院提控，3宗屬感情或金錢糾紛，直至前日（14日）首次起訴涉及警員的案件，警方國安處以刑罰較重的第64（3C）條提控。