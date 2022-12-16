起底例首判 泄前度資料囚8月 官：再三犯案對事主傷害不可估量 須懲治阻嚇

求情稱予近百萬後吵架失聯 心靈受創

辯方求情稱，本案是被告何牧華（案發26歲）未能管理情緒所致，是一宗悲劇，向事主X「致以萬分真摯道歉」。辯方又稱，公署邀請被告協助調查，他在過程中招認。惟控方指出，公署是有一定證據後拘捕被告，署理主任裁判官張志偉提醒辯方要釐清事實，不要混淆視聽。辯方遂稱，被告向公署披露案情細節，重申被告「坦誠、真誠懺悔」。

辯方續稱，被告與X交往不久得知她懷孕，給予她近100萬元以組織家庭，兩人其後吵架，X失去聯絡，被告心靈受創，「在非常不理智的情况下犯案」，冀判緩刑。

報告稱事主嚴重心理困擾 轉工删社交媒體

張官判刑時引述X的創傷報告指出，被告多次在網上不同平台披露X的資料，對她構成嚴重心理困擾，至今心有餘悸，此事亦影響X朋友、家人及同事，X深感內疚，事後要轉工及刪除所有社交媒體。

張官判刑前曾索取社交媒體的瀏覽流量，他稱社交媒體線上人數只是隨機數目，惟用戶數量更為重要。張官另提及，被告2022年2月因刑事恐嚇被定罪，與本案事主為同一人，但與干犯本案時間不同。另外，庭上披露他又涉及一宗同類案件，被控刑事恐嚇及未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，他就該案還押至明年1月6日再訊。

冒名申帳號「盼曝婚外情」 事主收不道德邀約

張官續稱，法庭需要懲治、阻嚇及譴責，不應只顧及被告更生，忽略事主及其家人因被告行為的傷害，法庭須帶出不會姑息此類罪行的明確信息，被告對此要付上沉重代價。

張官重申，案情嚴重，被告在不同日子、平台披露X的資料，目的是傷害X及其家人，判處社會服務令或緩刑並不合適。考慮整體案情後，就7罪以12個月監禁為量刑起點，認罪扣減後判監8個月（見表1）。

案情指出，被告與事主2021年9月透過交友軟件結識，交往約1個月後分手。被告其後以X的姓名開設Instagram帳戶，在Telegram群組、交友軟件披露X的資料。被告今年6月被捕後警誡下稱，希望引起X注意並聯絡她，以及讓他人得知X有婚外情。X則接獲陌生人來電及信息，邀約做不道德交易，另被盜用資料借貸及買食物。

【案件編號：STCC 1989/22】

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