官裁六四集會禁令未合法 鄒幸彤得直煽集結罪脫

律政司研上訴終院

鄒幸彤得悉勝訴後，表示「估唔到喎」，據悉她已服畢本案刑期。本案源於警方於2021年5月宣布，基於疫情禁止支聯會同年六四舉行維園燭光集會，支聯會向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，惟遭駁回。

指警沒履行便利集會主動責任

官：禁集會不符《公安條例》要求

代表鄒幸彤的資深大律師彭耀鴻就定罪上訴提出3項理據（見表），表示警方禁令是控方案情的起點，其合法性是控罪必要元素，故鄒幸彤可以挑戰禁令的合法性。法官張慧玲在判辭表示，涉案禁令是一般性措施，現時在公眾集會的上訴機制之下，只有指定人士才可提出上訴，法例應該容許市民於刑事審訊質疑禁令的合法性。

張官引述《公安條例》指出，如果可以施加集會條件而達到相同目的，警方便不可禁止集會。本案而言，警方以新冠疫情及公共衛生為由禁止集會，支聯會則表示願意遵守警方任何合理要求。張官考慮警司證人張永勤的供辭後，表示警方只是提出質疑，而沒有考慮和提出有助控制病毒傳播風險的條件，例如限制入場人數、入場者不得進食或須使用「安心出行」等。張官稱，案中沒有證據顯示支聯會無能力實施措施，裁定警方沒有在可行情况下，履行容許及便利集會的主動責任，不符合《公安條例》的要求。

張官提到，警方向衛生署索取的專家報告沒有完全反對大型集會，只是不建議舉行不戴口罩進食的集會，而維園集會並非這一類集會。由於警司證人決定禁止集會後才索取衛生署報告，張官裁定警方發出禁令時，並無考慮該報告。張官又指出，原審裁判官陳慧敏雖然接受疫情考慮是警方發出禁令的原因，但亦沒有考慮其他措施是否可行，裁定鄒幸彤的法律挑戰成功，本案上訴得直。

鄒另涉3宗 就煽動顛覆仍還押

律政司在裁決後要求重新開庭，表示考慮稍後上訴至終院。張官同意本案涉及的法律觀點相當重要，指示律政司於下周五（23日）或之前提出上訴許可申請。張官明言，一旦律政司提出申請，法庭就會批准。

翻查資料，鄒幸彤另涉3案，包括2020年六四集結案，鄒受審後被裁定各一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與一個未經批准集結」罪成，判囚12個月；本案與上述2021年的六四煽惑集結案，其中10個月刑期分期執行，兩案總刑期為22個月。她另涉支聯會拒交資料案，案件仍然審訊中；至於支聯會涉煽動顛覆國家政權一案，則轉介至高院審理，不設陪審團，她現就此案還押中。

【案件編號：HCMA 51/22】