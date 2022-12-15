十一遊行 官不信納警誘認藏雷射筆 社工管有武器罪成

裁判官崔美霞裁決時表示，當日旺角塘尾道近亞皆老街有40至50人示威，現場地上滿佈磚塊雜物，警員制服被告麥籍心（28歲）時，她掙扎大叫，其後在羈留區遭搜出雷射筆。

辯：被告曾提雷射筆不屬她

警稱「告集結」着簽文件

辯方早前在庭上爭議，涉案雷射筆不屬於被告，是警員在警車上放進其袋，並在記事冊寫了被告管有涉案雷射筆，着被告簽署作實；被告當時留意到該雷射筆並非她的，即時提出疑問，惟警員指「𠵱家唔係告你雷射筆，係告你非法集結」，着被告快些簽妥後可去醫院診治。辯方反對將被告簽署的文件呈堂，並以交替程序處理。

官：緘密證知權利 准文件呈堂

崔官裁決時稱，被告一方面稱不相信警方及不欲被誣捏，卻沒要求警員展示雷射筆核實，另一方面又相信涉案文件屬私人紀錄及簽名，認為被告有違常理、做法不合理和矛盾；再者，被告在錄影會面保持緘密，崔官認為被告知悉其自身權利，遂批准文件呈堂。

崔官考慮到環境證據及證供等，被告身上亦攜有可作掩飾的裝備和衣物，是為暴力行為準備，因而裁定罪成。

【案件編號：KCCC 2999/21】

（反修例風暴）