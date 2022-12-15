兆康站示威案 少女入教導所、4人囚31.5至42月

稱維修費800萬「中等暴動」

官籲被告反省「以夢為馬」

5名被告依次為現年23歲的地產經紀何嘉俊、20歲浸大男生雷呈昊、35歲售貨員黃健進、17歲女生及24歲女生陳朗婷。何嘉俊和17歲女生早前認罪，其餘3人經審訊罪成。黃健進確診新冠病毒，昨日缺席聆訊。

法官李慶年判刑時稱，本案示威者大部分戴上口罩、手持長棍，明顯有備而來；事發時最多約280人從港鐵兆康站走到輕鐵兆康站破壞設施，暴動歷時10多分鐘，規模甚大。李官強調，「暴徒」使用棍狀硬物破壞不同鐵路設施，亦有人將雜物丟入路軌，已對公眾造成嚴重滋擾，例如有片段拍到孩童明顯感到害怕，要求父親駕車送他上學。整體而言，李官認為本案暴動的嚴重性屬中等，示威者以違法方式表達理念，「害人害己」。

認罪者盼判勞教 官指案發已成年

辯方希望法庭判何嘉俊入勞教中心服刑，李官表示，何案發時已是成年人，應懂明辨是非；經考慮認罪扣減等因素，何判囚31.5個月。至於17歲女被告，醫療報告顯示她有自殘行為，曾接受精神科治療。李官認為，判她入教導所可以平衡本案情節和更生需要。

對於審訊後定罪的雷呈昊、黃健進和陳朗婷，李官考慮3人的刑責和良好背景，判囚42個月。陳朗婷早前獲台灣大學取錄攻讀碩士，並親撰求情信，提到自己一直熱愛香港，希望透過文學成為正直善良的人。李官認為信件內容值得與涉及社運案的年輕人分享，稱他們經歷過反省、歷練、彌補和貢獻的階段，冀積極貢獻香港。

【案件編號：DCCC 106/21】

（反修例風暴）