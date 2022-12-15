宋恩榮倡劃線終止調查 「非求優待 不應虧待」

宋恩榮重申，「遲來的公義就是對公義否定」，形容距反修例事件發生逾3年，當中被捕但未被起訴的人面對非常大壓力，同時難以規劃升學和就業。至於約1000涉理大衝突者仍未知會否被控，宋稱明白事情複雜、調查需時，但認為政府也應該交代並設終止調查時間表，「要告知進展有幾多……我們不是要求特別優待，但不應特別虧待。販毒、偷竊、金融罪案都不會無了期調查」。

議員倡已服刑青年免DSE續大學學業

蛻變計劃生涯重塑項目總監麥曉暉建議，政府鼓勵企業給予曾被捕的人機會，支援他們和反修例釋囚求職和就學，「有些工種要做背景審查，要求申請人『比白紙更白』，但政府應帶頭消除偏見，令他們求職順利一些」。

議員楊永杰建議，政府可設機制讓犯案時有學籍且有悔意的學生在服刑後，可繼續原有學業，「他們生活在香港，都是香港人」。他說，建議主要針對案發時正就讀大學而未取得學位的犯事青年，令他們服刑之後可繼續學業，毋須重新考中學文憑試（DSE）報讀大學。

（反修例風暴）