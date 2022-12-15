宋恩榮倡劃線終止調查 「非求優待 不應虧待」

【明報專訊】多名議員引述保安局長鄧炳強稱，數周內決定是否起訴約6000名因反修例運動被捕但未被控又不涉理大衝突者。支援反修例被捕青年的蛻變計劃創辦人宋恩榮認為是值得歡迎的消息，形容是「香港重新出發的第一步」，但希望當局交代涉理大衝突被捕者的調查進度，並設終止調查時間表。
宋恩榮重申，「遲來的公義就是對公義否定」，形容距反修例事件發生逾3年，當中被捕但未被起訴的人面對非常大壓力，同時難以規劃升學和就業。至於約1000涉理大衝突者仍未知會否被控，宋稱明白事情複雜、調查需時，但認為政府也應該交代並設終止調查時間表，「要告知進展有幾多……我們不是要求特別優待，但不應特別虧待。販毒、偷竊、金融罪案都不會無了期調查」。
議員倡已服刑青年免DSE續大學學業
蛻變計劃生涯重塑項目總監麥曉暉建議，政府鼓勵企業給予曾被捕的人機會，支援他們和反修例釋囚求職和就學，「有些工種要做背景審查，要求申請人『比白紙更白』，但政府應帶頭消除偏見，令他們求職順利一些」。
議員楊永杰建議，政府可設機制讓犯案時有學籍且有悔意的學生在服刑後，可繼續原有學業，「他們生活在香港，都是香港人」。他說，建議主要針對案發時正就讀大學而未取得學位的犯事青年，令他們服刑之後可繼續學業，毋須重新考中學文憑試（DSE）報讀大學。